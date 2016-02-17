ضبط أكثر من 116 مخالفة للإجراءات الوقائية في الطائف

خلال جولات نفّذتها الأمانة على المنشآت التجارية في المحافظة

نفّذت أمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة لها، جولات رقابية على المنشآت التجارية؛ لتحقيق الامتثال بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الجولات شملت أكثر من 6 مجمعات تجارية كبرى، وأكثر من 11 ألف مرفق تجاري خلال أسبوع، كما ضبطت أكثر من 116 مخالفة للإجراءات الوقائية خلال الجولات.

وبيّنت أن برامج الرقابة البلدية التي تُنفذ على مدار اليوم، تعزز من الامتثال باللوائح والتعليمات، وترفع كفاءة المعروضات وجودتها، كما تعزز سلامة الغذاء والسلامة العامة.