غداً.. ولي عهد الكويت يصل المملكة لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

مبادرتَا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة

يصل ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ يرافقه وفد رسمي إلى المملكة العربية السعودية، غداً الإثنين، وذلك لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان قد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء -حفظه الله-، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تمّ الإعلان عنها سابقاً، بما يحقّق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأعلن سمو ولي العهد، في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، أمس، إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

يُذكر أن مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10 % من الإسهامات العالمية.