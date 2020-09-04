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إحباط مخطط لتهريب 16 مليون قــرص إمـفـيتـامـين إلى المملكة

بالتمرير عبر عدد من دول الجوار.. والقبض على مستقبليها

أفاد الـمتحـدث الـرسـمي لـلمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت، وهي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقــراص الإمـفـيتـامـين الـمخدر إلى الـمملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار.

وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكن مَن يقف وراءها من إدخالها إلى المملكة، وأسفر ذلك عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها 16,343,000 قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص).

وتم القبض على مستقبلي المخدرات (متهمين اثنين)؛ أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية اليمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط مخطط لتهريب 16 مليون قــرص إمـفـيتـامـين إلى المملكة
سبق

أفاد الـمتحـدث الـرسـمي لـلمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت، وهي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقــراص الإمـفـيتـامـين الـمخدر إلى الـمملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار.

وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكن مَن يقف وراءها من إدخالها إلى المملكة، وأسفر ذلك عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها 16,343,000 قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص).

وتم القبض على مستقبلي المخدرات (متهمين اثنين)؛ أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية اليمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
03:08 PM

إحباط مخطط لتهريب 16 مليون قــرص إمـفـيتـامـين إلى المملكة

بالتمرير عبر عدد من دول الجوار.. والقبض على مستقبليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد الـمتحـدث الـرسـمي لـلمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت، وهي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقــراص الإمـفـيتـامـين الـمخدر إلى الـمملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار.

وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكن مَن يقف وراءها من إدخالها إلى المملكة، وأسفر ذلك عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها 16,343,000 قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص).

وتم القبض على مستقبلي المخدرات (متهمين اثنين)؛ أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية اليمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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