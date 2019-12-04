النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل اقترب العزل؟ لجنة الاستخبارات تتهم "ترامب" باستغلال صلاحيته

طالبت باستمرار التحقيق معه وإحالة تقريرها للشؤون القضائية

اتهمت لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في تقريرها الذي قدمته اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب بارتكاب تجاوزات والعمل لتحقيق مصالح سياسية شخصية وعرقلة التحقيق في قضية عزله من خلال مهاجمة وتخويف شهود العيان، الذين أدلوا بشهاداتهم في الكونغرس، وطلب من شهود العيان وأجهزة حكومية تجاهل مذكرات الاستدعاء.

وبحسب "رويترز"، ذكر التقرير أن "ترامب"، كان يسعى لاستخدام صلاحياته لاستدراج تدخل أجنبي من قبل الحكومة الأوكرانية في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 من أجل إعادة انتخابه.

وأضاف أن "ترامب" لم ير حدوداً لصلاحياته، واستغل اجتماعات في البيت الأبيض ومسألة المساعدات العسكرية وغير ذلك من أجل الحصول على مساعدة أجنبية لإعادة انتخابه.

وأفاد التقرير بأن مدير مكتب "ترامب" أكد أن تقديم المساعدة لأوكرانيا كان مشروطاً بفتح تحقيقات مع منافس الرئيس السياسي جو بايدن.

وطلب التقرير باستمرار التحقيق مع "ترامب" ومع إحالة التقرير إلى لجنة الشؤون القضائية.

وأعدت لجنة شؤون الاستخبارات تقريرها لإحالته إلى لجنة الشؤون القضائية، التي من المقرر أن تطلق جلسات الاستماع، اليوم لتحديد المواد لملف عزل "ترامب" من منصبه، والبت في مسألة طرحه على مجلس النواب.

مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هل اقترب العزل؟ لجنة الاستخبارات تتهم "ترامب" باستغلال صلاحيته
سبق

اتهمت لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في تقريرها الذي قدمته اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب بارتكاب تجاوزات والعمل لتحقيق مصالح سياسية شخصية وعرقلة التحقيق في قضية عزله من خلال مهاجمة وتخويف شهود العيان، الذين أدلوا بشهاداتهم في الكونغرس، وطلب من شهود العيان وأجهزة حكومية تجاهل مذكرات الاستدعاء.

وبحسب "رويترز"، ذكر التقرير أن "ترامب"، كان يسعى لاستخدام صلاحياته لاستدراج تدخل أجنبي من قبل الحكومة الأوكرانية في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 من أجل إعادة انتخابه.

وأضاف أن "ترامب" لم ير حدوداً لصلاحياته، واستغل اجتماعات في البيت الأبيض ومسألة المساعدات العسكرية وغير ذلك من أجل الحصول على مساعدة أجنبية لإعادة انتخابه.

وأفاد التقرير بأن مدير مكتب "ترامب" أكد أن تقديم المساعدة لأوكرانيا كان مشروطاً بفتح تحقيقات مع منافس الرئيس السياسي جو بايدن.

وطلب التقرير باستمرار التحقيق مع "ترامب" ومع إحالة التقرير إلى لجنة الشؤون القضائية.

وأعدت لجنة شؤون الاستخبارات تقريرها لإحالته إلى لجنة الشؤون القضائية، التي من المقرر أن تطلق جلسات الاستماع، اليوم لتحديد المواد لملف عزل "ترامب" من منصبه، والبت في مسألة طرحه على مجلس النواب.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
03:36 PM

هل اقترب العزل؟ لجنة الاستخبارات تتهم "ترامب" باستغلال صلاحيته

طالبت باستمرار التحقيق معه وإحالة تقريرها للشؤون القضائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,345

اتهمت لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في تقريرها الذي قدمته اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب بارتكاب تجاوزات والعمل لتحقيق مصالح سياسية شخصية وعرقلة التحقيق في قضية عزله من خلال مهاجمة وتخويف شهود العيان، الذين أدلوا بشهاداتهم في الكونغرس، وطلب من شهود العيان وأجهزة حكومية تجاهل مذكرات الاستدعاء.

وبحسب "رويترز"، ذكر التقرير أن "ترامب"، كان يسعى لاستخدام صلاحياته لاستدراج تدخل أجنبي من قبل الحكومة الأوكرانية في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 من أجل إعادة انتخابه.

وأضاف أن "ترامب" لم ير حدوداً لصلاحياته، واستغل اجتماعات في البيت الأبيض ومسألة المساعدات العسكرية وغير ذلك من أجل الحصول على مساعدة أجنبية لإعادة انتخابه.

وأفاد التقرير بأن مدير مكتب "ترامب" أكد أن تقديم المساعدة لأوكرانيا كان مشروطاً بفتح تحقيقات مع منافس الرئيس السياسي جو بايدن.

وطلب التقرير باستمرار التحقيق مع "ترامب" ومع إحالة التقرير إلى لجنة الشؤون القضائية.

وأعدت لجنة شؤون الاستخبارات تقريرها لإحالته إلى لجنة الشؤون القضائية، التي من المقرر أن تطلق جلسات الاستماع، اليوم لتحديد المواد لملف عزل "ترامب" من منصبه، والبت في مسألة طرحه على مجلس النواب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,570
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,893
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,230
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,628

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة