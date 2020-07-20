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سبعينية تناشد المساعدة في العثور على ابنها المفقود والمريض نفسياً

يبلغ من العمر 38 عاماً ومتغيب مُنذ 7 شهور

ناشدت (سيدة سبعينية) بمحافظة الخرمة مساعدتها في البحث عن ابنها (هباس بن فالح السبيعي) والبالغ من العمر 38 عاماً والمفقود مُنذ سبعة أشهر.

وقالت لـ"سبق": ابني يعاني من مرض نفسي وخرج من منزلنا بالخرمة دون علمنا قبل سبعة أشهر، وبحثنا عنه ولا أعلم شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.

وأفادت بأنها أبلغت الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة عن فقدانه، وتناشد من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم : 0537070396.

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سبعينية تناشد المساعدة في العثور على ابنها المفقود والمريض نفسياً
سبق

ناشدت (سيدة سبعينية) بمحافظة الخرمة مساعدتها في البحث عن ابنها (هباس بن فالح السبيعي) والبالغ من العمر 38 عاماً والمفقود مُنذ سبعة أشهر.

وقالت لـ"سبق": ابني يعاني من مرض نفسي وخرج من منزلنا بالخرمة دون علمنا قبل سبعة أشهر، وبحثنا عنه ولا أعلم شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.

وأفادت بأنها أبلغت الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة عن فقدانه، وتناشد من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم : 0537070396.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
06:11 PM

سبعينية تناشد المساعدة في العثور على ابنها المفقود والمريض نفسياً

يبلغ من العمر 38 عاماً ومتغيب مُنذ 7 شهور

A A A
محمد الزامل - الخرمة
0
1,951

ناشدت (سيدة سبعينية) بمحافظة الخرمة مساعدتها في البحث عن ابنها (هباس بن فالح السبيعي) والبالغ من العمر 38 عاماً والمفقود مُنذ سبعة أشهر.

وقالت لـ"سبق": ابني يعاني من مرض نفسي وخرج من منزلنا بالخرمة دون علمنا قبل سبعة أشهر، وبحثنا عنه ولا أعلم شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.

وأفادت بأنها أبلغت الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة عن فقدانه، وتناشد من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم : 0537070396.

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