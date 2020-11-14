النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يوم الحلوين".. بادرة توعوية ينظمها مركز ديابيتكا في اليوم العالمي للسكري

للتعريف بالمرض وطرق التعامل معه ضمن سلسلة مبادرات اجتماعية خلال نوفمبر

تماشيًا مع يوم السكري العالمي نظم أمس الجمعة مركز ديابيتكا كلينك -المتخصص بالرعاية بمرض السكري- مخيمًا توعويًّا للسكريين وذويهم، تحت عنوان (يوم الحلوين) بهدف التوعية بمرض السكري.

وتأتي هذه البادرة ضمن سلسة مبادرات اجتماعية ينظمها المركز في شهر نوفمبر "شهر السكريين".

ووسط أجواء خلابة، وبرفقة طاقم طبي متكامل، تم بدء فعاليات المخيم ظهراً في منطقة العمارية بالرياض.

حيث بدأ المشاركون رحلة الهايك والمشي لمسافة 10 كم، توكيداً على أهمية الرياضة في حياة مريض السكري.

وتخلل الرحلة فترات استراحة تم فيها قياس نسبة السكر في الدم للمشتركين، كما تم تقديم فقرة توعوية عن مرض السكري، تم فيها توضيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، بالإضافة لفقرة تثقيفية عن الوقاية من المرض لغير المصابين، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى إذكاء الوعي بحاجة مصاب السكري للدعم المجتمعي، كالألعاب الجماعية، والأسئلة التثقيفية وغيرها.

واختُتِم المخيم بحفل عشاء للمشاركين في الرحلة وذويهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"يوم الحلوين".. بادرة توعوية ينظمها مركز ديابيتكا في اليوم العالمي للسكري
سبق

تماشيًا مع يوم السكري العالمي نظم أمس الجمعة مركز ديابيتكا كلينك -المتخصص بالرعاية بمرض السكري- مخيمًا توعويًّا للسكريين وذويهم، تحت عنوان (يوم الحلوين) بهدف التوعية بمرض السكري.

وتأتي هذه البادرة ضمن سلسة مبادرات اجتماعية ينظمها المركز في شهر نوفمبر "شهر السكريين".

ووسط أجواء خلابة، وبرفقة طاقم طبي متكامل، تم بدء فعاليات المخيم ظهراً في منطقة العمارية بالرياض.

حيث بدأ المشاركون رحلة الهايك والمشي لمسافة 10 كم، توكيداً على أهمية الرياضة في حياة مريض السكري.

وتخلل الرحلة فترات استراحة تم فيها قياس نسبة السكر في الدم للمشتركين، كما تم تقديم فقرة توعوية عن مرض السكري، تم فيها توضيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، بالإضافة لفقرة تثقيفية عن الوقاية من المرض لغير المصابين، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى إذكاء الوعي بحاجة مصاب السكري للدعم المجتمعي، كالألعاب الجماعية، والأسئلة التثقيفية وغيرها.

واختُتِم المخيم بحفل عشاء للمشاركين في الرحلة وذويهم.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
10:28 AM

"يوم الحلوين".. بادرة توعوية ينظمها مركز ديابيتكا في اليوم العالمي للسكري

للتعريف بالمرض وطرق التعامل معه ضمن سلسلة مبادرات اجتماعية خلال نوفمبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
312

تماشيًا مع يوم السكري العالمي نظم أمس الجمعة مركز ديابيتكا كلينك -المتخصص بالرعاية بمرض السكري- مخيمًا توعويًّا للسكريين وذويهم، تحت عنوان (يوم الحلوين) بهدف التوعية بمرض السكري.

وتأتي هذه البادرة ضمن سلسة مبادرات اجتماعية ينظمها المركز في شهر نوفمبر "شهر السكريين".

ووسط أجواء خلابة، وبرفقة طاقم طبي متكامل، تم بدء فعاليات المخيم ظهراً في منطقة العمارية بالرياض.

حيث بدأ المشاركون رحلة الهايك والمشي لمسافة 10 كم، توكيداً على أهمية الرياضة في حياة مريض السكري.

وتخلل الرحلة فترات استراحة تم فيها قياس نسبة السكر في الدم للمشتركين، كما تم تقديم فقرة توعوية عن مرض السكري، تم فيها توضيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، بالإضافة لفقرة تثقيفية عن الوقاية من المرض لغير المصابين، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى إذكاء الوعي بحاجة مصاب السكري للدعم المجتمعي، كالألعاب الجماعية، والأسئلة التثقيفية وغيرها.

واختُتِم المخيم بحفل عشاء للمشاركين في الرحلة وذويهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,782
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,306
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,257

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة