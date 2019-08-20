"الربيعة" يستعرض مع أمير الجوف المشاريع الصحية بالمنطقة

خلال زيارة قام بها بمرافقة عدد من المسؤولين في وزارة الصحة

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، بحضور نائب أمير المنطقة عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم، وزيرَ الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

وشهد اجتماع الجانبين استعراضَ المشروعات التي تخصّ وزارة الصحة في المنطقة، إلى جانب عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.

وقدّم وزير الصحة عرضًا مرئيًّا عن الخدمات الصحية في المنطقة، تَضَمّن أبرز المشروعات الصحية الحالية والمستقبلية.

ونوّه أمير منطقة الجوف باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأعرب وزير الصحة عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، على الاستقبال؛ منوهًا بتوجيهاتهما للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.