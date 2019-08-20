النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الربيعة" يستعرض مع أمير الجوف المشاريع الصحية بالمنطقة

خلال زيارة قام بها بمرافقة عدد من المسؤولين في وزارة الصحة

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، بحضور نائب أمير المنطقة عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم، وزيرَ الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

وشهد اجتماع الجانبين استعراضَ المشروعات التي تخصّ وزارة الصحة في المنطقة، إلى جانب عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.

وقدّم وزير الصحة عرضًا مرئيًّا عن الخدمات الصحية في المنطقة، تَضَمّن أبرز المشروعات الصحية الحالية والمستقبلية.

ونوّه أمير منطقة الجوف باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأعرب وزير الصحة عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، على الاستقبال؛ منوهًا بتوجيهاتهما للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الربيعة" يستعرض مع أمير الجوف المشاريع الصحية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، بحضور نائب أمير المنطقة عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم، وزيرَ الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

وشهد اجتماع الجانبين استعراضَ المشروعات التي تخصّ وزارة الصحة في المنطقة، إلى جانب عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.

وقدّم وزير الصحة عرضًا مرئيًّا عن الخدمات الصحية في المنطقة، تَضَمّن أبرز المشروعات الصحية الحالية والمستقبلية.

ونوّه أمير منطقة الجوف باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأعرب وزير الصحة عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، على الاستقبال؛ منوهًا بتوجيهاتهما للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
02:56 PM

"الربيعة" يستعرض مع أمير الجوف المشاريع الصحية بالمنطقة

خلال زيارة قام بها بمرافقة عدد من المسؤولين في وزارة الصحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
3
837

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، بحضور نائب أمير المنطقة عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم، وزيرَ الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

وشهد اجتماع الجانبين استعراضَ المشروعات التي تخصّ وزارة الصحة في المنطقة، إلى جانب عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.

وقدّم وزير الصحة عرضًا مرئيًّا عن الخدمات الصحية في المنطقة، تَضَمّن أبرز المشروعات الصحية الحالية والمستقبلية.

ونوّه أمير منطقة الجوف باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأعرب وزير الصحة عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، على الاستقبال؛ منوهًا بتوجيهاتهما للارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,113
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,953
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,904
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,102

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة