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أكثر من مليونَيْ أمريكي يخسرون وظائفهم في أسبوع

انكماش الناتج المحلي بنسبة 5%

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 2.123 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 مايو (أيار)، من مستوى معدل قدره 2.446 مليون في الأسبوع السابق.

من جهتها بيّنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها خمسة بالمئة في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الركود الكبير في 2007-2009، بدلًا من وتيرة نسبتها 4.8 بالمئة؛ وفقًا للتقديرات في الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقّعوا انخفاض عدد طلبات البطالة الجديدة إلى 2.1 مليون في أحدث أسبوع من الرقم السابق المعلن البالغ 2.438 مليون، وعلى الرغم من أن الطلبات تنخفض بوتيرة منتظمة منذ أن بلغت مستوى قياسيًّا عند 6.867 مليون في أواخر مارس (آذار)، فإنها لم تنخفض دون مستوى المليونين منذ منتصف مارس.

ويتوقّع نمو الموجة الثانية من عمليات تسريح العمال بشكل أكبر؛ إذ أعلنت بوينج أمس أنها ستخفض ما يزيد على 12 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، كما أفصحت أيضًا أنها تخطط لعمليات تسريح باقية بعدة آلاف في الأشهر القليلة المقبلة.

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أكثر من مليونَيْ أمريكي يخسرون وظائفهم في أسبوع
سبق

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 2.123 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 مايو (أيار)، من مستوى معدل قدره 2.446 مليون في الأسبوع السابق.

من جهتها بيّنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها خمسة بالمئة في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الركود الكبير في 2007-2009، بدلًا من وتيرة نسبتها 4.8 بالمئة؛ وفقًا للتقديرات في الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقّعوا انخفاض عدد طلبات البطالة الجديدة إلى 2.1 مليون في أحدث أسبوع من الرقم السابق المعلن البالغ 2.438 مليون، وعلى الرغم من أن الطلبات تنخفض بوتيرة منتظمة منذ أن بلغت مستوى قياسيًّا عند 6.867 مليون في أواخر مارس (آذار)، فإنها لم تنخفض دون مستوى المليونين منذ منتصف مارس.

ويتوقّع نمو الموجة الثانية من عمليات تسريح العمال بشكل أكبر؛ إذ أعلنت بوينج أمس أنها ستخفض ما يزيد على 12 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، كما أفصحت أيضًا أنها تخطط لعمليات تسريح باقية بعدة آلاف في الأشهر القليلة المقبلة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:24 PM

أكثر من مليونَيْ أمريكي يخسرون وظائفهم في أسبوع

انكماش الناتج المحلي بنسبة 5%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 2.123 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 مايو (أيار)، من مستوى معدل قدره 2.446 مليون في الأسبوع السابق.

من جهتها بيّنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها خمسة بالمئة في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الركود الكبير في 2007-2009، بدلًا من وتيرة نسبتها 4.8 بالمئة؛ وفقًا للتقديرات في الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقّعوا انخفاض عدد طلبات البطالة الجديدة إلى 2.1 مليون في أحدث أسبوع من الرقم السابق المعلن البالغ 2.438 مليون، وعلى الرغم من أن الطلبات تنخفض بوتيرة منتظمة منذ أن بلغت مستوى قياسيًّا عند 6.867 مليون في أواخر مارس (آذار)، فإنها لم تنخفض دون مستوى المليونين منذ منتصف مارس.

ويتوقّع نمو الموجة الثانية من عمليات تسريح العمال بشكل أكبر؛ إذ أعلنت بوينج أمس أنها ستخفض ما يزيد على 12 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، كما أفصحت أيضًا أنها تخطط لعمليات تسريح باقية بعدة آلاف في الأشهر القليلة المقبلة.

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