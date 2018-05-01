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محافظ أضم يدشن وقف "منهاج" لتحفيظ القرآن الكريم

يضم أكثر من ألف طالب وطالبة في 52 حلقة

دشن محافظ أضم ناصر بن محمد بن حجاب أمس، خلال الحفل السنوي الذي أقامته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "منهاج" بمحافظة أضم بإحدى القاعات التابعة لبلدية المحافظة، وقف "منهاج" لتحفيظ القرآن الكريم، الذي يعتبر الأول منذ نشأتها قبل سنتين.

وثمَّن ردة بن حاسن المالكي، رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "منهاج" بمحافظة أضم، رعاية المحافظ للحفل السنوي التي أقامته الجمعية للتعريف ببرامجها وأنشطتها على مدى عام، مشيرًا إلى أنه خلال عام تمكن أربعة طلاب و6 طالبات من إتمام حفظ كتاب الله الكريم، وتم تكريمهم تشجيعًا ودعمًا لهم بحضور المحافظ وممثلي الأجهزة الحكومية وأعيان المحافظة.

ولفت "المالكي" إلى أن الجمعية تحظى بدعم من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ نشأتها عام 1437، وتعتبر الأولى والجمعية الوحيدة بالمحافظة التي تهتم بتعليم وحفظ القرآن الكريم، ويبلغ عدد حلقاتها 52 حلقة لألف طالب وطالبة في أرجاء عدة من المحافظة.

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محافظ أضم يدشن وقف "منهاج" لتحفيظ القرآن الكريم
سبق

دشن محافظ أضم ناصر بن محمد بن حجاب أمس، خلال الحفل السنوي الذي أقامته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "منهاج" بمحافظة أضم بإحدى القاعات التابعة لبلدية المحافظة، وقف "منهاج" لتحفيظ القرآن الكريم، الذي يعتبر الأول منذ نشأتها قبل سنتين.

وثمَّن ردة بن حاسن المالكي، رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "منهاج" بمحافظة أضم، رعاية المحافظ للحفل السنوي التي أقامته الجمعية للتعريف ببرامجها وأنشطتها على مدى عام، مشيرًا إلى أنه خلال عام تمكن أربعة طلاب و6 طالبات من إتمام حفظ كتاب الله الكريم، وتم تكريمهم تشجيعًا ودعمًا لهم بحضور المحافظ وممثلي الأجهزة الحكومية وأعيان المحافظة.

ولفت "المالكي" إلى أن الجمعية تحظى بدعم من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ نشأتها عام 1437، وتعتبر الأولى والجمعية الوحيدة بالمحافظة التي تهتم بتعليم وحفظ القرآن الكريم، ويبلغ عدد حلقاتها 52 حلقة لألف طالب وطالبة في أرجاء عدة من المحافظة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:38 PM

محافظ أضم يدشن وقف "منهاج" لتحفيظ القرآن الكريم

يضم أكثر من ألف طالب وطالبة في 52 حلقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دشن محافظ أضم ناصر بن محمد بن حجاب أمس، خلال الحفل السنوي الذي أقامته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "منهاج" بمحافظة أضم بإحدى القاعات التابعة لبلدية المحافظة، وقف "منهاج" لتحفيظ القرآن الكريم، الذي يعتبر الأول منذ نشأتها قبل سنتين.

وثمَّن ردة بن حاسن المالكي، رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "منهاج" بمحافظة أضم، رعاية المحافظ للحفل السنوي التي أقامته الجمعية للتعريف ببرامجها وأنشطتها على مدى عام، مشيرًا إلى أنه خلال عام تمكن أربعة طلاب و6 طالبات من إتمام حفظ كتاب الله الكريم، وتم تكريمهم تشجيعًا ودعمًا لهم بحضور المحافظ وممثلي الأجهزة الحكومية وأعيان المحافظة.

ولفت "المالكي" إلى أن الجمعية تحظى بدعم من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ نشأتها عام 1437، وتعتبر الأولى والجمعية الوحيدة بالمحافظة التي تهتم بتعليم وحفظ القرآن الكريم، ويبلغ عدد حلقاتها 52 حلقة لألف طالب وطالبة في أرجاء عدة من المحافظة.

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