شاهد.. تعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع بالليث

قامت إدارة المساجد بمحافظة الليث، بتعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع والممرات الخاصة بها ودورات المياه في المحافظة.
وتم تعقيم مساجد وجوامع المحافظة خلال فترة الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
قامت إدارة المساجد بمحافظة الليث، بتعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع والممرات الخاصة بها ودورات المياه في المحافظة.
وتم تعقيم مساجد وجوامع المحافظة خلال فترة الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.فيروس كورونا الجديد تعقيم المساجد الليث مكة المكرمة
قامت إدارة المساجد بمحافظة الليث، بتعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع والممرات الخاصة بها ودورات المياه في المحافظة.
وتم تعقيم مساجد وجوامع المحافظة خلال فترة الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
قامت إدارة المساجد بمحافظة الليث، بتعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع والممرات الخاصة بها ودورات المياه في المحافظة.
وتم تعقيم مساجد وجوامع المحافظة خلال فترة الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.