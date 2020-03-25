وتم تعقيم مساجد وجوامع المحافظة خلال فترة الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

قامت إدارة المساجد بمحافظة الليث، بتعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع والممرات الخاصة بها ودورات المياه في المحافظة.

شاهد.. تعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع بالليث عبدالرزاق البجالي سبق 2020-03-25 قامت إدارة المساجد بمحافظة الليث، بتعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع والممرات الخاصة بها ودورات المياه في المحافظة. وتم تعقيم مساجد وجوامع المحافظة خلال فترة الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 01:53 PM

شاهد.. تعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع بالليث ضِمن التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا





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قامت إدارة المساجد بمحافظة الليث، بتعقيم وتنظيف عدد من المساجد والجوامع والممرات الخاصة بها ودورات المياه في المحافظة.

وتم تعقيم مساجد وجوامع المحافظة خلال فترة الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.