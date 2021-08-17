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"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية

لتعزيز تواجدها وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية

في إطار دعمها للغة العربية، بدأت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، استعداداتها للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية، الذي يقام يوم 18 ديسمبر 2021م بمقر اليونسكو في باريس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة السعودية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وتم اختيار المحور الرئيسي لهذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وتأتي مشاركة المؤسسة كراعٍ وداعم للفعالية ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز تواجد اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم؛ بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من غير الناطقين بها.

ويرعى البرنامج الاحتفالية والفعاليات المصاحبة ضمن ميزانيته التي يتم دعمها من المؤسسة، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية في اليونسكو؛ وهو ما حَظِيَ بإشادة وترحيب واسع من المهتمين الذين اعتبروا أن هذا الدعم أسهم في استمرارية الفعالية بشكل دوري، ومنحها مزيدًا من الحضور والاهتمام على كل المستويات، إضافة إلى أن هذا الدعم كان له دور رئيسي في استمرار تعزيز التنوع اللغوي سواء في مقر اليونسكو أو في مكاتبها الميدانية؛ لا سيما في مجالي الترجمة التحريرية والفورية.

ويأتي اختيار محور "اللغة العربية والتواصل الحضاري"؛ لما تمثله اللغة العربية من عمق وقدرة على التفاعل والتأثير، وانعكاس ذلك على حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته، وتعزيز التواصل والتعاون الإنساني عبر مختلف الحضارات.

وأشاد مهتمون ومختصون باللغة العربية بجهود المؤسسة ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليات الدولية، والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم، وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة للعديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

يُذكر أن المؤسسة عملت على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية، وعقدت العديد من الورش واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية
سبق

في إطار دعمها للغة العربية، بدأت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، استعداداتها للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية، الذي يقام يوم 18 ديسمبر 2021م بمقر اليونسكو في باريس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة السعودية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وتم اختيار المحور الرئيسي لهذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وتأتي مشاركة المؤسسة كراعٍ وداعم للفعالية ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز تواجد اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم؛ بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من غير الناطقين بها.

ويرعى البرنامج الاحتفالية والفعاليات المصاحبة ضمن ميزانيته التي يتم دعمها من المؤسسة، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية في اليونسكو؛ وهو ما حَظِيَ بإشادة وترحيب واسع من المهتمين الذين اعتبروا أن هذا الدعم أسهم في استمرارية الفعالية بشكل دوري، ومنحها مزيدًا من الحضور والاهتمام على كل المستويات، إضافة إلى أن هذا الدعم كان له دور رئيسي في استمرار تعزيز التنوع اللغوي سواء في مقر اليونسكو أو في مكاتبها الميدانية؛ لا سيما في مجالي الترجمة التحريرية والفورية.

ويأتي اختيار محور "اللغة العربية والتواصل الحضاري"؛ لما تمثله اللغة العربية من عمق وقدرة على التفاعل والتأثير، وانعكاس ذلك على حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته، وتعزيز التواصل والتعاون الإنساني عبر مختلف الحضارات.

وأشاد مهتمون ومختصون باللغة العربية بجهود المؤسسة ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليات الدولية، والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم، وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة للعديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

يُذكر أن المؤسسة عملت على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية، وعقدت العديد من الورش واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
01:44 PM

"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية

لتعزيز تواجدها وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار دعمها للغة العربية، بدأت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، استعداداتها للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية، الذي يقام يوم 18 ديسمبر 2021م بمقر اليونسكو في باريس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة السعودية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وتم اختيار المحور الرئيسي لهذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وتأتي مشاركة المؤسسة كراعٍ وداعم للفعالية ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز تواجد اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم؛ بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من غير الناطقين بها.

ويرعى البرنامج الاحتفالية والفعاليات المصاحبة ضمن ميزانيته التي يتم دعمها من المؤسسة، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية في اليونسكو؛ وهو ما حَظِيَ بإشادة وترحيب واسع من المهتمين الذين اعتبروا أن هذا الدعم أسهم في استمرارية الفعالية بشكل دوري، ومنحها مزيدًا من الحضور والاهتمام على كل المستويات، إضافة إلى أن هذا الدعم كان له دور رئيسي في استمرار تعزيز التنوع اللغوي سواء في مقر اليونسكو أو في مكاتبها الميدانية؛ لا سيما في مجالي الترجمة التحريرية والفورية.

ويأتي اختيار محور "اللغة العربية والتواصل الحضاري"؛ لما تمثله اللغة العربية من عمق وقدرة على التفاعل والتأثير، وانعكاس ذلك على حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته، وتعزيز التواصل والتعاون الإنساني عبر مختلف الحضارات.

وأشاد مهتمون ومختصون باللغة العربية بجهود المؤسسة ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليات الدولية، والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم، وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة للعديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

يُذكر أن المؤسسة عملت على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية، وعقدت العديد من الورش واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

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