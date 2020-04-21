حالة غريبة.. شاهد كيف أصبح طبيبان صينيان بعد إصابتهما بكورونا

طبيب: شاهدتُ وجهي في المرآة فشعرت بالخوف

"شاهدتُ وجهي في المرآة فشعرت بالخوف، إنه أمر غير طبيعي" هكذا عبّر طبيب صيني عن حالة الذعر التي أصابته خلال واقعة غريبة، تَحَوّل فيها لون وجه طبيبين صينيين إلى اللون الأسمر، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في شهر يناير الماضي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان الطبيبان "يي فان" و"هو ويفينبرغ" (يبلغان من العمر 42 عامًا)، قد أصيبا بالفيروس أثناء علاجهما للمرضى في مستشفى ووهان المركزي في يناير الماضي.

وقال طبيبهما لوسائل الإعلام الصينية: إن تغيّر لون بشرتهما "غير طبيعي"، وقد يكون ناتجًا عن اختلالات هرمونية بعد أن تضرر كبدهما بسبب نوع من الأدوية التي تلقياها في بداية العلاج، وتوقع عودة لون بشرة الطبيب إلى حالتها الطبيعية بعد تحسن وظائف الكبد.

والطبيبان هما زميلان للدكتور "لي ون ليانغ" أول من حذّر من الفيروس، وهددته الحكومة الصينية بالسجن إذا استمر في تحذيراته، قبل أن يموت في 7 فبراير بعد الإصابة بالفيروس.

وبعد إصابة الطبيبين في 18 يناير الماضي، تم وضع الدكتور "يي" على جهاز التنفس الصناعي، لمدة 39 يومًا، بسبب تدهور صحته.

وأكد الدكتور يي في حديث إلى قناة "سي سي تي في"، من سريره في المستشفى؛ أنه تعافى إلى حد كبير؛ مضيفًا أنه يمكنه أن يتحرك في السرير بشكل طبيعي؛ لكنه لا يزال يكافح من أجل المشي بشكل مستقل.

وأشار إلى أنه عندما استيقظ لأول مرة وتعرف على حالته وشاهد وجه، شعر بالخوف؛ مؤكدًا أنه تغلب على العقبة النفسية.

أما الدكتور "هو" الذي يعمل طبيب مسالك بولية، فحالته خطيرة، كما قال الدكتور "لي شوشينغ" الذي يعالجه، وعبر عن قلقه بشأن صحته العقلية.

وكان "هو" هو الآخر قد وُضع على جهاز تنفس من 7 فبراير إلى 22 مارس، واستعاد قدرته على الكلام في 11 أبريل الجاري.