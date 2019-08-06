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تحديث "يوتيوب".. يفعل ما لم تتوقعه بمقاطع فيديو الأطفال

سيجعل الأزرار أكبر وأسهل في التفاعل إضافة لواجهة "UI"

كشف تقرير صحفي أن خدمة نشر مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" طرحت تحديثاً جديداً للمنصة الخاصة بها على الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأشار موقع "لايف منت" إلى أن التحديث الجديد على "يوتيوب" سيجعل الأزرار أكبر وأسهل في التفاعل.

وتختبر "يوتيوب" أيضاً واجهة مستخدم جديدة أطلقت عليها اسم "UI"، التي تعتمد على تقنية ذكية لعرض مقاطع الفيديو المتتالية.

ولكن ذلك ليس كل ما ورد في هذا التحديث، بل الأخطر هو ما لاحظه المستخدمون من ظهور مقاطع فيديو خاصة بالأطفال على حساباتهم، رغم أنهم من البالغين، ولم يشاهدوا قط أياً من مقاطع فيديو خاصة بالأطفال.

وأشارت موقع "تيك رادار" التقني المتخصص إلى أن ذلك يأتي بسبب تعديل "يوتيوب" الخوارزميات الخاصة بها، بحيث جعلت تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال أو الرسوم المتحركة، والتي تظهر محتوى الأطفال الجيد إلى المقدمة.

وأبدى الكثير من المستخدمين اندهاشهم من ظهور تلك المقاطع الخاصة بالأطفال الصغار، رغم أن السن الرسمي لتسجيل حساب على "يوتيوب"، 13 عاماً.

ولكن "يوتيوب" أشارت إلى أنها تدرك أن الكثير من الأطفال يستخدمون حسابات "يوتيوب" الخاصة بأولياء أمورهم، لذلك عدّلت من تلك الخوارزمية؛ لقطع الطريق على مقاطع الفيديو الرديئة، وإفساح المجال أمم المقاطع الجيدة، وجذب الانتباه لها حتى لفئات الشباب.

وأفاد التقرير أن تغيير تلك الخوارزمية جاء إرضاءً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي حذرتها من ظهور قنوات معينة ذات محتوى للأطفال على حساب قنوات أخرى.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديث "يوتيوب".. يفعل ما لم تتوقعه بمقاطع فيديو الأطفال
سبق

كشف تقرير صحفي أن خدمة نشر مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" طرحت تحديثاً جديداً للمنصة الخاصة بها على الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأشار موقع "لايف منت" إلى أن التحديث الجديد على "يوتيوب" سيجعل الأزرار أكبر وأسهل في التفاعل.

وتختبر "يوتيوب" أيضاً واجهة مستخدم جديدة أطلقت عليها اسم "UI"، التي تعتمد على تقنية ذكية لعرض مقاطع الفيديو المتتالية.

ولكن ذلك ليس كل ما ورد في هذا التحديث، بل الأخطر هو ما لاحظه المستخدمون من ظهور مقاطع فيديو خاصة بالأطفال على حساباتهم، رغم أنهم من البالغين، ولم يشاهدوا قط أياً من مقاطع فيديو خاصة بالأطفال.

وأشارت موقع "تيك رادار" التقني المتخصص إلى أن ذلك يأتي بسبب تعديل "يوتيوب" الخوارزميات الخاصة بها، بحيث جعلت تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال أو الرسوم المتحركة، والتي تظهر محتوى الأطفال الجيد إلى المقدمة.

وأبدى الكثير من المستخدمين اندهاشهم من ظهور تلك المقاطع الخاصة بالأطفال الصغار، رغم أن السن الرسمي لتسجيل حساب على "يوتيوب"، 13 عاماً.

ولكن "يوتيوب" أشارت إلى أنها تدرك أن الكثير من الأطفال يستخدمون حسابات "يوتيوب" الخاصة بأولياء أمورهم، لذلك عدّلت من تلك الخوارزمية؛ لقطع الطريق على مقاطع الفيديو الرديئة، وإفساح المجال أمم المقاطع الجيدة، وجذب الانتباه لها حتى لفئات الشباب.

وأفاد التقرير أن تغيير تلك الخوارزمية جاء إرضاءً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي حذرتها من ظهور قنوات معينة ذات محتوى للأطفال على حساب قنوات أخرى.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
03:09 PM

تحديث "يوتيوب".. يفعل ما لم تتوقعه بمقاطع فيديو الأطفال

سيجعل الأزرار أكبر وأسهل في التفاعل إضافة لواجهة "UI"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,434

كشف تقرير صحفي أن خدمة نشر مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" طرحت تحديثاً جديداً للمنصة الخاصة بها على الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأشار موقع "لايف منت" إلى أن التحديث الجديد على "يوتيوب" سيجعل الأزرار أكبر وأسهل في التفاعل.

وتختبر "يوتيوب" أيضاً واجهة مستخدم جديدة أطلقت عليها اسم "UI"، التي تعتمد على تقنية ذكية لعرض مقاطع الفيديو المتتالية.

ولكن ذلك ليس كل ما ورد في هذا التحديث، بل الأخطر هو ما لاحظه المستخدمون من ظهور مقاطع فيديو خاصة بالأطفال على حساباتهم، رغم أنهم من البالغين، ولم يشاهدوا قط أياً من مقاطع فيديو خاصة بالأطفال.

وأشارت موقع "تيك رادار" التقني المتخصص إلى أن ذلك يأتي بسبب تعديل "يوتيوب" الخوارزميات الخاصة بها، بحيث جعلت تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال أو الرسوم المتحركة، والتي تظهر محتوى الأطفال الجيد إلى المقدمة.

وأبدى الكثير من المستخدمين اندهاشهم من ظهور تلك المقاطع الخاصة بالأطفال الصغار، رغم أن السن الرسمي لتسجيل حساب على "يوتيوب"، 13 عاماً.

ولكن "يوتيوب" أشارت إلى أنها تدرك أن الكثير من الأطفال يستخدمون حسابات "يوتيوب" الخاصة بأولياء أمورهم، لذلك عدّلت من تلك الخوارزمية؛ لقطع الطريق على مقاطع الفيديو الرديئة، وإفساح المجال أمم المقاطع الجيدة، وجذب الانتباه لها حتى لفئات الشباب.

وأفاد التقرير أن تغيير تلك الخوارزمية جاء إرضاءً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي حذرتها من ظهور قنوات معينة ذات محتوى للأطفال على حساب قنوات أخرى.

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