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خوفًا من كورونا.. بهذه الطريقة منعت مدينة سويدية سكانها من التجمع بالمنتزهات

إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد تجاوز الـ20 ألفًا وسجلت 2462 وفاة

قال عمدة مدينة لوند السويدية إن السلطات المحلية ستغطي أكبر منتزهات المدينة بطن من فضلات الدجاج لمنع الناس من زيارة المكان والمشاركة في مهرجان شرب وتخييم يقام في 30 أبريل من كل سنة.

وفي حديثه مع الصحافة السويدية، قال العمدة غوستاف لوندبالد: "أمامنا فرصة لتخصيب تربة المنتزه بالأسمدة، وفي نفس الوقت ستنتج عن العملية روائح كريهة بحيث لن يسمح ذلك للزوار بالجلوس والشرب في المنتزه".

وأضاف: "من الواضح أن الرائحة ستتسرب إلى خارج المنتزه أيضًا؛ فالأمر يتعلق بفضلات الدجاج. لا يمكنني أن أضمن بأن باقي أرجاء المدينة لن تتأثر بالرائحة.. لكن الهدف هو إبقاء الزوار خارج منتزه المدينة".

وتشير آخر الأرقام إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السويد تجاوز الـ20 ألفًا، فيما سجلت 2462 حالة وفاة جراء العدوى.

فيروس كورونا الجديد

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خوفًا من كورونا.. بهذه الطريقة منعت مدينة سويدية سكانها من التجمع بالمنتزهات
سبق

قال عمدة مدينة لوند السويدية إن السلطات المحلية ستغطي أكبر منتزهات المدينة بطن من فضلات الدجاج لمنع الناس من زيارة المكان والمشاركة في مهرجان شرب وتخييم يقام في 30 أبريل من كل سنة.

وفي حديثه مع الصحافة السويدية، قال العمدة غوستاف لوندبالد: "أمامنا فرصة لتخصيب تربة المنتزه بالأسمدة، وفي نفس الوقت ستنتج عن العملية روائح كريهة بحيث لن يسمح ذلك للزوار بالجلوس والشرب في المنتزه".

وأضاف: "من الواضح أن الرائحة ستتسرب إلى خارج المنتزه أيضًا؛ فالأمر يتعلق بفضلات الدجاج. لا يمكنني أن أضمن بأن باقي أرجاء المدينة لن تتأثر بالرائحة.. لكن الهدف هو إبقاء الزوار خارج منتزه المدينة".

وتشير آخر الأرقام إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السويد تجاوز الـ20 ألفًا، فيما سجلت 2462 حالة وفاة جراء العدوى.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:30 PM

خوفًا من كورونا.. بهذه الطريقة منعت مدينة سويدية سكانها من التجمع بالمنتزهات

إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد تجاوز الـ20 ألفًا وسجلت 2462 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عمدة مدينة لوند السويدية إن السلطات المحلية ستغطي أكبر منتزهات المدينة بطن من فضلات الدجاج لمنع الناس من زيارة المكان والمشاركة في مهرجان شرب وتخييم يقام في 30 أبريل من كل سنة.

وفي حديثه مع الصحافة السويدية، قال العمدة غوستاف لوندبالد: "أمامنا فرصة لتخصيب تربة المنتزه بالأسمدة، وفي نفس الوقت ستنتج عن العملية روائح كريهة بحيث لن يسمح ذلك للزوار بالجلوس والشرب في المنتزه".

وأضاف: "من الواضح أن الرائحة ستتسرب إلى خارج المنتزه أيضًا؛ فالأمر يتعلق بفضلات الدجاج. لا يمكنني أن أضمن بأن باقي أرجاء المدينة لن تتأثر بالرائحة.. لكن الهدف هو إبقاء الزوار خارج منتزه المدينة".

وتشير آخر الأرقام إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السويد تجاوز الـ20 ألفًا، فيما سجلت 2462 حالة وفاة جراء العدوى.

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