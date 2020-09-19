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4700 مدرسة في تعليم الرياض تحتفي غدًا باليوم الوطني الـ90

لمدة أسبوع.. وتحت شعار "همة حتى القمة" عبر المنصات الإلكترونية

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ابتداءً من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع باليوم الوطني الــ"90"، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة"، وينفذ عن بُعد على مستوى مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقًا من ترسيخ معاني الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى أبنائنا الطلاب.

وأوضح "الوهيبي"، أن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة" سينطلق بفعالياته وبرامجه وأنشطته عن بُعد، وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة بدءًا من غد الأحد 3/2 وحتى الأحد 10/2/1442هـــ.

وبيّن "الوهيبي" أن هناك لجانًا تنفيذية مشكلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة عن بُعد، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية سواء في المكاتب والمدارس، لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني الــ"90 "، مؤكدًا على توثيق جميع الفعاليات المنفذة والرفع بالتقارير الختامية.

وتتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني فعاليات متنوعة يتم تنفيذها عن بُعد وعبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسات المجتمعية والتطوعية، وتتناول الفعاليات جهود المملكة في حفظ الأمن وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار "كن حذرًا"، إلى جانب فعاليات متنوعة عن تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وأنشطة معبرة عن مشاعر الولاء والانتماء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4700 مدرسة في تعليم الرياض تحتفي غدًا باليوم الوطني الـ90
سبق

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ابتداءً من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع باليوم الوطني الــ"90"، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة"، وينفذ عن بُعد على مستوى مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقًا من ترسيخ معاني الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى أبنائنا الطلاب.

وأوضح "الوهيبي"، أن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة" سينطلق بفعالياته وبرامجه وأنشطته عن بُعد، وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة بدءًا من غد الأحد 3/2 وحتى الأحد 10/2/1442هـــ.

وبيّن "الوهيبي" أن هناك لجانًا تنفيذية مشكلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة عن بُعد، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية سواء في المكاتب والمدارس، لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني الــ"90 "، مؤكدًا على توثيق جميع الفعاليات المنفذة والرفع بالتقارير الختامية.

وتتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني فعاليات متنوعة يتم تنفيذها عن بُعد وعبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسات المجتمعية والتطوعية، وتتناول الفعاليات جهود المملكة في حفظ الأمن وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار "كن حذرًا"، إلى جانب فعاليات متنوعة عن تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وأنشطة معبرة عن مشاعر الولاء والانتماء.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
04:34 PM

4700 مدرسة في تعليم الرياض تحتفي غدًا باليوم الوطني الـ90

لمدة أسبوع.. وتحت شعار "همة حتى القمة" عبر المنصات الإلكترونية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ابتداءً من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع باليوم الوطني الــ"90"، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة"، وينفذ عن بُعد على مستوى مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقًا من ترسيخ معاني الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى أبنائنا الطلاب.

وأوضح "الوهيبي"، أن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة" سينطلق بفعالياته وبرامجه وأنشطته عن بُعد، وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة بدءًا من غد الأحد 3/2 وحتى الأحد 10/2/1442هـــ.

وبيّن "الوهيبي" أن هناك لجانًا تنفيذية مشكلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة عن بُعد، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية سواء في المكاتب والمدارس، لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني الــ"90 "، مؤكدًا على توثيق جميع الفعاليات المنفذة والرفع بالتقارير الختامية.

وتتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني فعاليات متنوعة يتم تنفيذها عن بُعد وعبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسات المجتمعية والتطوعية، وتتناول الفعاليات جهود المملكة في حفظ الأمن وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار "كن حذرًا"، إلى جانب فعاليات متنوعة عن تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وأنشطة معبرة عن مشاعر الولاء والانتماء.

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