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إيران.. عدد إصابات كورونا يقترب من 75 ألفًا بعد تسجيل 1574 جديدة

أعلنت تسجيل 98 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة.

ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. عدد إصابات كورونا يقترب من 75 ألفًا بعد تسجيل 1574 جديدة
سبق

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة.

ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:00 PM

إيران.. عدد إصابات كورونا يقترب من 75 ألفًا بعد تسجيل 1574 جديدة

أعلنت تسجيل 98 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة.

ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة.

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