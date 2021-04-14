ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة.

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة.

إيران.. عدد إصابات كورونا يقترب من 75 ألفًا بعد تسجيل 1574 جديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-14 أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة. ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 01:00 PM

إيران.. عدد إصابات كورونا يقترب من 75 ألفًا بعد تسجيل 1574 جديدة أعلنت تسجيل 98 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683





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أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة.

ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة.