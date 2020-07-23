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مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

"التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير

المؤسسة حصلت على رغبة 37 من الشركات والتحالفات العالمية والإقليمية

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير.

وجرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في المملكة العربية السعودية.

وتُعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالمياً بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2.65 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في المملكة العربية السعودية.

وحصلت المؤسسة على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الإستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير
سبق

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير.

وجرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في المملكة العربية السعودية.

وتُعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالمياً بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2.65 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في المملكة العربية السعودية.

وحصلت المؤسسة على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الإستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:45 AM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:49 AM

"التحلية" تعلن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة رأس الخير

المؤسسة حصلت على رغبة 37 من الشركات والتحالفات العالمية والإقليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن نتائج إبداء الاهتمام لأعمال تخصيص محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير.

وجرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في المملكة العربية السعودية.

وتُعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالمياً بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2.65 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في المملكة العربية السعودية.

وحصلت المؤسسة على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية الإستراتيجية والمالية العالمية والإقليمية.

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