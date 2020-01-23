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ضحكات براءة وفرحة عيد.. مشاعر الصغار تفيض فرحًا بعودة الدراسة "صور"

آباء وأمهات مع دقائق الشروق والسباق نحو الفصول.. "أشبال اليوم ورجال الغد"

انتشرت مشاهد الفرح، صباح اليوم الأحد، في الطرقات وأمام بوابات المدارس، لتصنع محتوى انتقل إلى ساحات التواصل الاجتماعي، وعبّر عن مشاعر عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وشبّه الآباء والأمهات ليلة أمس ولحظات الفجر ودقائق الشروق والسباق نحو الفصول الدراسية بـ"العيد" الذي يتنفس فرحًا وسعادة، وسط ضحكات البراءة في محضنهم الحقيقي.

ونثر أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات مشاعرهم ومشاهداتهم من حالة الفرح لعودة الحياة، بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة، كما وثّقت حسابات المدارس الأهلية والحكومية ورياض الأطفال الخطوات الأولى والعناق بين الأقران، بعد أن كان اللقاء افتراضيًّا بمشاعر تقنية.

واختصر المغرد محمد بن صالح الزبيدي، حالة الفرح معبرًا عن لسان كافة أفراد المجتمع، بقوله: "اليوم يبتسم الوطن؛ ابتهاجًا بعودة أبنائه وبناته إلى مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية، فهم أشباله اليوم ورجاله في الغد وأمله في المستقبل".

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ضحكات براءة وفرحة عيد.. مشاعر الصغار تفيض فرحًا بعودة الدراسة "صور"
سبق

انتشرت مشاهد الفرح، صباح اليوم الأحد، في الطرقات وأمام بوابات المدارس، لتصنع محتوى انتقل إلى ساحات التواصل الاجتماعي، وعبّر عن مشاعر عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وشبّه الآباء والأمهات ليلة أمس ولحظات الفجر ودقائق الشروق والسباق نحو الفصول الدراسية بـ"العيد" الذي يتنفس فرحًا وسعادة، وسط ضحكات البراءة في محضنهم الحقيقي.

ونثر أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات مشاعرهم ومشاهداتهم من حالة الفرح لعودة الحياة، بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة، كما وثّقت حسابات المدارس الأهلية والحكومية ورياض الأطفال الخطوات الأولى والعناق بين الأقران، بعد أن كان اللقاء افتراضيًّا بمشاعر تقنية.

واختصر المغرد محمد بن صالح الزبيدي، حالة الفرح معبرًا عن لسان كافة أفراد المجتمع، بقوله: "اليوم يبتسم الوطن؛ ابتهاجًا بعودة أبنائه وبناته إلى مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية، فهم أشباله اليوم ورجاله في الغد وأمله في المستقبل".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:04 PM

ضحكات براءة وفرحة عيد.. مشاعر الصغار تفيض فرحًا بعودة الدراسة "صور"

آباء وأمهات مع دقائق الشروق والسباق نحو الفصول.. "أشبال اليوم ورجال الغد"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
1,606

انتشرت مشاهد الفرح، صباح اليوم الأحد، في الطرقات وأمام بوابات المدارس، لتصنع محتوى انتقل إلى ساحات التواصل الاجتماعي، وعبّر عن مشاعر عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وشبّه الآباء والأمهات ليلة أمس ولحظات الفجر ودقائق الشروق والسباق نحو الفصول الدراسية بـ"العيد" الذي يتنفس فرحًا وسعادة، وسط ضحكات البراءة في محضنهم الحقيقي.

ونثر أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات مشاعرهم ومشاهداتهم من حالة الفرح لعودة الحياة، بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة، كما وثّقت حسابات المدارس الأهلية والحكومية ورياض الأطفال الخطوات الأولى والعناق بين الأقران، بعد أن كان اللقاء افتراضيًّا بمشاعر تقنية.

واختصر المغرد محمد بن صالح الزبيدي، حالة الفرح معبرًا عن لسان كافة أفراد المجتمع، بقوله: "اليوم يبتسم الوطن؛ ابتهاجًا بعودة أبنائه وبناته إلى مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية، فهم أشباله اليوم ورجاله في الغد وأمله في المستقبل".

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