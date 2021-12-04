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كورونا.. الأردن تسجل 2976 إصابة جديدة و374 حالة بالعراق

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 971401 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 899555 حالة شفاء بعد تسجيل 3579 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11715 حالة.

العراق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2083889 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23873؛ فيما تم تسجيل 816 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 2049194 حالة.

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كورونا.. الأردن تسجل 2976 إصابة جديدة و374 حالة بالعراق
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 971401 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 899555 حالة شفاء بعد تسجيل 3579 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11715 حالة.

العراق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2083889 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23873؛ فيما تم تسجيل 816 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 2049194 حالة.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
06:34 PM

كورونا.. الأردن تسجل 2976 إصابة جديدة و374 حالة بالعراق

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 971401 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 899555 حالة شفاء بعد تسجيل 3579 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11715 حالة.

العراق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2083889 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23873؛ فيما تم تسجيل 816 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 2049194 حالة.

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