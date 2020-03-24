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توجيه بالقبض على شابَّيْن بعد فيديو الشرب من عبوة مياه وإعادتها لصندوق داخل متجر

وجَّت النيابة العامة بالقبض على شابين؛ ظهرا بمقطع فيديو، يُظهر الأول منهم وهو يقوم بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وقفلها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محال التموين الغذائية، وتصوير الآخر له؛ وذلك لانطوائه على إنتاج ما يمس بالنظام العام والأمن الغذائي الصحي.


وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن ذلك جاء بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو، يُظهر محتواه قيام شخص داخل أحد محال التموين التجارية بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء الذي أخذه منه، وقيام شخص آخر بتصوير ذلك، بطريقة استهتارية ولا تبالي بمخاطر هذا السلوك.


وأضاف المصدر: بناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورَين، والقيام بإجراءات البحث والتحري عنهما وفقًا للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


وبيّن المصدر أن إنتاج ما يمس بالنظام العام، ويمس بالأمن الصحي الغذائي، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن كونه سلوكًا مضرًّا بالأمن الصحي الغذائي للمجتمع.


وأهاب المصدر بالجميع للتحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصًا على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

النيابة العامة النظام العام الأمن الغذائي الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توجيه بالقبض على شابَّيْن بعد فيديو الشرب من عبوة مياه وإعادتها لصندوق داخل متجر
سبق

وجَّت النيابة العامة بالقبض على شابين؛ ظهرا بمقطع فيديو، يُظهر الأول منهم وهو يقوم بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وقفلها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محال التموين الغذائية، وتصوير الآخر له؛ وذلك لانطوائه على إنتاج ما يمس بالنظام العام والأمن الغذائي الصحي.


وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن ذلك جاء بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو، يُظهر محتواه قيام شخص داخل أحد محال التموين التجارية بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء الذي أخذه منه، وقيام شخص آخر بتصوير ذلك، بطريقة استهتارية ولا تبالي بمخاطر هذا السلوك.


وأضاف المصدر: بناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورَين، والقيام بإجراءات البحث والتحري عنهما وفقًا للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


وبيّن المصدر أن إنتاج ما يمس بالنظام العام، ويمس بالأمن الصحي الغذائي، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن كونه سلوكًا مضرًّا بالأمن الصحي الغذائي للمجتمع.


وأهاب المصدر بالجميع للتحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصًا على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:39 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:23 AM

توجيه بالقبض على شابَّيْن بعد فيديو الشرب من عبوة مياه وإعادتها لصندوق داخل متجر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
24,150

وجَّت النيابة العامة بالقبض على شابين؛ ظهرا بمقطع فيديو، يُظهر الأول منهم وهو يقوم بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وقفلها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محال التموين الغذائية، وتصوير الآخر له؛ وذلك لانطوائه على إنتاج ما يمس بالنظام العام والأمن الغذائي الصحي.


وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن ذلك جاء بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو، يُظهر محتواه قيام شخص داخل أحد محال التموين التجارية بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء الذي أخذه منه، وقيام شخص آخر بتصوير ذلك، بطريقة استهتارية ولا تبالي بمخاطر هذا السلوك.


وأضاف المصدر: بناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورَين، والقيام بإجراءات البحث والتحري عنهما وفقًا للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


وبيّن المصدر أن إنتاج ما يمس بالنظام العام، ويمس بالأمن الصحي الغذائي، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن كونه سلوكًا مضرًّا بالأمن الصحي الغذائي للمجتمع.


وأهاب المصدر بالجميع للتحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصًا على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

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