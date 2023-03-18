"تنمية المظيلف" تطلق مسابقة "ابدع في بيتك" لمحاربة كورونا

للتوعية بأخطار الفيروس وهذه شروطها وجوائزها

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمظيلف بمحافظة القنفذة اليوم عن إقامة مسابقة التوعوية بخطورة مرض كورونا تحت شعار (ابدع في بيتك _ وحارب كورونا ).



وأوضح رئيس اللجنة غندور بن أحمد السهيمي أن المسابقة تأتي تمشياً مع توجيهات ولاة الأمر وجهودهم الكبيرة لنشر الوعي بخطورة كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشيه بين المواطنين والمقيمين في المملكة.



وأضاف السهيمي أن متطلبات المسابقة عبارة عن مقطع فيديو يشمل تصوير الممارسات الصحية الاحترازية للوقاية من خطر كورونا والتي تنفذها الأسرة داخل المنزل بالإضافة إلى البرامج التعليمية والترفيهية التي تقوم بها الأسرة على مدار اليوم.



أما عن اشتراطات المسابقة وآلية تقديمها وجوائزها فذكر السهيمي أن اللجنة وضعت خمسة شروط للمشاركة في المسابقة وهي :أن لا تتعدى مدة مقطع الفيديو الثلاث دقائق وأن يشتمل المقطع على متطلبات المشاركة في المسابقة وأن يكون المقطع واضح التصوير وقابلاً للنشر وأن يشير المقطع لبقاء الأسرة داخل المنزل طوال اليوم وأن تكون الأفكار والبرامج في المقطع إبداعية ومميزة ومبتكرة.



وعن آلية تقديم المشاركات للجنة للمشاركة في المسابقة قال السهيمي إن المشاركين يمكنهم تقديم مشاركاتهم على التالي: https://forms.gle/awiRnep5CoCAuyL59 والمخصص لتلقي بياناتهم ورفع المشاركات من خلاله مع تخصيص رقم الجوال 0551999675 لتلقي الاستفسارات حول المسابقة.



وعن جوائز المسابقة ذكر السهيمي أن اللجنة رصدت مبلغ عشرة آلاف ومئة ريال توزع على سبعة من الفائزين حيث يحصل الأول على مبلغ ٣٠٠٠ريال والثاني ٢٥٠٠ريال والثالث ٢٠٠٠ريال والرابع ١٠٠٠ريال والخامس ٨٠٠ريال والسادس ٥٠٠ريال والسابع ٣٠٠ريال.





أما عن آخر موعد لتلقي المشاركات فأشار السهيمي إلى القائمين والمشرفين على المسابقة عضوي اللجنة محمد حسن الزبيدي وحسن سويد العبدلي حددا يوم الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٠م آخر موعد لاستقبال مشاركات الراغبين في الدخول للمسابقة.