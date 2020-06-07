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37 قتيلاً من "الشباب" الصومالية في مواجهات عنيفة مع الجيش

بينهم قائد الحركة في بلدة هودور

قضى الجيش الصومالي على 37 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية، اليوم (الأحد) خلال مواجهات عنيفة جرت بينهما في ضواحي بلدة هودور في منطقة باكول جنوب الصومال.

وبين قائد الجيش الصومالي أوداوا يوسف راجح، أن الاشتباكات مع عناصر من حركة الشباب أوقعت خسائر عديدة في جانب المسلحين، بينهم قائدهم في بلدة هودور، إلى جانب العثور على أسلحة كانت بحوزة المسلحين.

وكثفت قوات الحكومة الصومالية عملياتها ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية في المناطق الجنوبية، بينما لا يزال المسلحون يسيطرون على مساحة كبيرة من المناطق الريفية، وينصبون كمائن ويزرعون ألغاماً أرضية في هذه المناطق.

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37 قتيلاً من "الشباب" الصومالية في مواجهات عنيفة مع الجيش
سبق

قضى الجيش الصومالي على 37 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية، اليوم (الأحد) خلال مواجهات عنيفة جرت بينهما في ضواحي بلدة هودور في منطقة باكول جنوب الصومال.

وبين قائد الجيش الصومالي أوداوا يوسف راجح، أن الاشتباكات مع عناصر من حركة الشباب أوقعت خسائر عديدة في جانب المسلحين، بينهم قائدهم في بلدة هودور، إلى جانب العثور على أسلحة كانت بحوزة المسلحين.

وكثفت قوات الحكومة الصومالية عملياتها ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية في المناطق الجنوبية، بينما لا يزال المسلحون يسيطرون على مساحة كبيرة من المناطق الريفية، وينصبون كمائن ويزرعون ألغاماً أرضية في هذه المناطق.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:55 PM

37 قتيلاً من "الشباب" الصومالية في مواجهات عنيفة مع الجيش

بينهم قائد الحركة في بلدة هودور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قضى الجيش الصومالي على 37 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية، اليوم (الأحد) خلال مواجهات عنيفة جرت بينهما في ضواحي بلدة هودور في منطقة باكول جنوب الصومال.

وبين قائد الجيش الصومالي أوداوا يوسف راجح، أن الاشتباكات مع عناصر من حركة الشباب أوقعت خسائر عديدة في جانب المسلحين، بينهم قائدهم في بلدة هودور، إلى جانب العثور على أسلحة كانت بحوزة المسلحين.

وكثفت قوات الحكومة الصومالية عملياتها ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية في المناطق الجنوبية، بينما لا يزال المسلحون يسيطرون على مساحة كبيرة من المناطق الريفية، وينصبون كمائن ويزرعون ألغاماً أرضية في هذه المناطق.

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