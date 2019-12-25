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جمعية "مساعي" النسائية تنظم ورشة عمل "إعداد المشاريع"

تناولت عدداً من المحاور منها مفاتيح صياغة الأهداف الذكية

عقدت جمعية مساعي النسائية الخيرية، يوم أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "إعداد المشاريع" لمدة 4 ساعات قدمها محمد الغفري، مدير مشروع برنامج الاستثمار الاجتماعي.

وخصصت الورشة لموظفي الجمعية، حيث تناولت شرح مفهوم المشروع وكيفية إدارته بذكاء، كما شملت عدداً من المحاور؛ منها كيفية إدارة المشاريع بذكاء، وكيفية بداية المشروع ونهايته وأسباب تعرقل تنفيذ المشروع، ومفاتيح صياغة الأهداف الذكية. وتخطيط المشروع وفقاً للإطار المنطقي، وما هي الأهداف التنموية، وصياغة الأهداف الفرعية والعامة.

جمعية مساعي النسائية الخيرية إعداد المشاريع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية "مساعي" النسائية تنظم ورشة عمل "إعداد المشاريع"
سبق

عقدت جمعية مساعي النسائية الخيرية، يوم أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "إعداد المشاريع" لمدة 4 ساعات قدمها محمد الغفري، مدير مشروع برنامج الاستثمار الاجتماعي.

وخصصت الورشة لموظفي الجمعية، حيث تناولت شرح مفهوم المشروع وكيفية إدارته بذكاء، كما شملت عدداً من المحاور؛ منها كيفية إدارة المشاريع بذكاء، وكيفية بداية المشروع ونهايته وأسباب تعرقل تنفيذ المشروع، ومفاتيح صياغة الأهداف الذكية. وتخطيط المشروع وفقاً للإطار المنطقي، وما هي الأهداف التنموية، وصياغة الأهداف الفرعية والعامة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
02:27 PM

جمعية "مساعي" النسائية تنظم ورشة عمل "إعداد المشاريع"

تناولت عدداً من المحاور منها مفاتيح صياغة الأهداف الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت جمعية مساعي النسائية الخيرية، يوم أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "إعداد المشاريع" لمدة 4 ساعات قدمها محمد الغفري، مدير مشروع برنامج الاستثمار الاجتماعي.

وخصصت الورشة لموظفي الجمعية، حيث تناولت شرح مفهوم المشروع وكيفية إدارته بذكاء، كما شملت عدداً من المحاور؛ منها كيفية إدارة المشاريع بذكاء، وكيفية بداية المشروع ونهايته وأسباب تعرقل تنفيذ المشروع، ومفاتيح صياغة الأهداف الذكية. وتخطيط المشروع وفقاً للإطار المنطقي، وما هي الأهداف التنموية، وصياغة الأهداف الفرعية والعامة.

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