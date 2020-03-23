كردستان العراق تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة.
وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء.
سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة.
وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء.فيروس كورونا الجديد كردستان العراق
سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة.
وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء.
سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة.
وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء.