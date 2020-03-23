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كردستان العراق تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة

سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة.

وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء.

فيروس كورونا الجديد كردستان العراق

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كردستان العراق تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة.

وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:40 AM

كردستان العراق تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 76 إصابة.

وأوضحت في بيانها اليوم، أن تسعة من المصابين هم من المخالطين لحالات سابقة؛ مؤكدةً أن 13 حالةً تماثلت للشفاء.

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