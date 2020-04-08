تونس تُسجل 55 إصابة بفيروس "كورونا" بين الأطباء والممرضين
شفاء 25 حالة من بين 623 إصابة مؤكدة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن إصابة 55 طبيباً وممرضاً بفيروس كورونا المستجد منذ انتشار هذا الوباء في تونس 2 مارس الماضي.
وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الإصابات تنقسم إلى 8 حالات وافدة و47 حالة عدوى أفقية محلية.
وأشارت الوزارة في إلى أنها سجلت شفاء 25 حالة من بين 623 إصابة مؤكدة في تونس، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي تزايداً في الإصابات مقارنة بالأيام الماضية.
فيروس كورونا الجديد
تونس تُسجل 55 إصابة بفيروس "كورونا" بين الأطباء والممرضين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-08
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن إصابة 55 طبيباً وممرضاً بفيروس كورونا المستجد منذ انتشار هذا الوباء في تونس 2 مارس الماضي.
وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الإصابات تنقسم إلى 8 حالات وافدة و47 حالة عدوى أفقية محلية.
وأشارت الوزارة في إلى أنها سجلت شفاء 25 حالة من بين 623 إصابة مؤكدة في تونس، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي تزايداً في الإصابات مقارنة بالأيام الماضية.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:45 PM
تونس تُسجل 55 إصابة بفيروس "كورونا" بين الأطباء والممرضين
شفاء 25 حالة من بين 623 إصابة مؤكدة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن إصابة 55 طبيباً وممرضاً بفيروس كورونا المستجد منذ انتشار هذا الوباء في تونس 2 مارس الماضي.
وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الإصابات تنقسم إلى 8 حالات وافدة و47 حالة عدوى أفقية محلية.
وأشارت الوزارة في إلى أنها سجلت شفاء 25 حالة من بين 623 إصابة مؤكدة في تونس، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي تزايداً في الإصابات مقارنة بالأيام الماضية.