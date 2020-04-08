تونس تُسجل 55 إصابة بفيروس "كورونا" بين الأطباء والممرضين

شفاء 25 حالة من بين 623 إصابة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن إصابة 55 طبيباً وممرضاً بفيروس كورونا المستجد منذ انتشار هذا الوباء في تونس 2 مارس الماضي.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الإصابات تنقسم إلى 8 حالات وافدة و47 حالة عدوى أفقية محلية.

وأشارت الوزارة في إلى أنها سجلت شفاء 25 حالة من بين 623 إصابة مؤكدة في تونس، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي تزايداً في الإصابات مقارنة بالأيام الماضية.