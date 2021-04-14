2082 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و170 حالة وفاة
العدد الإجمالي ارتفع لـ 125098 إصابة و2969 متوفى
ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170؛ ليصل إلى 2969.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
2082 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و170 حالة وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-14
ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170؛ ليصل إلى 2969.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:59 AM
2082 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و170 حالة وفاة
العدد الإجمالي ارتفع لـ 125098 إصابة و2969 متوفى
ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170؛ ليصل إلى 2969.