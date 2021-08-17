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"مركز الدين" يعلن إغلاق طرح أغسطس ٢٠٢١م من برنامج صكوك المملكة المحلية

بإجمالي قدره ١١.٣٥٨ مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره ١١.٣٥٨ مليار ريال سعودي (إحدى عشر مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ ٢.٥٠٨ مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وثمانية مليون) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية ٤.٤٨٥ مليار ريال سعودي (أربع مليارات وأربعمائة وخمسة وثمانون مليونًا) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثالثة ٤.٣٦٥ مليار ريال سعودي (أربع مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مركز الدين" يعلن إغلاق طرح أغسطس ٢٠٢١م من برنامج صكوك المملكة المحلية
سبق

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره ١١.٣٥٨ مليار ريال سعودي (إحدى عشر مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ ٢.٥٠٨ مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وثمانية مليون) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية ٤.٤٨٥ مليار ريال سعودي (أربع مليارات وأربعمائة وخمسة وثمانون مليونًا) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثالثة ٤.٣٦٥ مليار ريال سعودي (أربع مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
06:27 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:24 PM

"مركز الدين" يعلن إغلاق طرح أغسطس ٢٠٢١م من برنامج صكوك المملكة المحلية

بإجمالي قدره ١١.٣٥٨ مليار ريال سعودي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره ١١.٣٥٨ مليار ريال سعودي (إحدى عشر مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ ٢.٥٠٨ مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وثمانية مليون) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية ٤.٤٨٥ مليار ريال سعودي (أربع مليارات وأربعمائة وخمسة وثمانون مليونًا) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثالثة ٤.٣٦٥ مليار ريال سعودي (أربع مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

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