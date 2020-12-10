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البلديات تغلق 16 محلًّا مخالفًا بـ"شوقية مكة"

وإتلاف 98 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة

نفَّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية على عدد من المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي: إنه تم الوقوف من المختصين بالرقابة الصحية في البلدية على 133 محلًّا، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة تجهيز المنشآت.

وأشار إلى إغلاق 16 محلًّا لمخالفات تستوجب الإغلاق، وتحرير المخالفات البلدية على 42 محلًّا وتصحيح أوضاعها، وإتلاف 98 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ولفت المهندس أكرم الحربي إلى رصد ملاحظات تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة الشروط الصحية في المباني وتجهيزاتها، وعدم وجود لوحات تبين نوعية اللحوم المستخدمة، وتكدس المواد الغذائية على الأرضيات وعدم تخزينها بالطرق الصحية المتّبعة، ووجود خلط لبعض المواد داخل الثلاجات، إضافةً إلى الكشف عن مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكَّد "الحربي" استمرار الجولات الرقابية على جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.

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البلديات تغلق 16 محلًّا مخالفًا بـ"شوقية مكة"
سبق

نفَّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية على عدد من المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي: إنه تم الوقوف من المختصين بالرقابة الصحية في البلدية على 133 محلًّا، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة تجهيز المنشآت.

وأشار إلى إغلاق 16 محلًّا لمخالفات تستوجب الإغلاق، وتحرير المخالفات البلدية على 42 محلًّا وتصحيح أوضاعها، وإتلاف 98 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ولفت المهندس أكرم الحربي إلى رصد ملاحظات تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة الشروط الصحية في المباني وتجهيزاتها، وعدم وجود لوحات تبين نوعية اللحوم المستخدمة، وتكدس المواد الغذائية على الأرضيات وعدم تخزينها بالطرق الصحية المتّبعة، ووجود خلط لبعض المواد داخل الثلاجات، إضافةً إلى الكشف عن مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكَّد "الحربي" استمرار الجولات الرقابية على جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
06:49 PM

البلديات تغلق 16 محلًّا مخالفًا بـ"شوقية مكة"

وإتلاف 98 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية على عدد من المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي: إنه تم الوقوف من المختصين بالرقابة الصحية في البلدية على 133 محلًّا، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة تجهيز المنشآت.

وأشار إلى إغلاق 16 محلًّا لمخالفات تستوجب الإغلاق، وتحرير المخالفات البلدية على 42 محلًّا وتصحيح أوضاعها، وإتلاف 98 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ولفت المهندس أكرم الحربي إلى رصد ملاحظات تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة الشروط الصحية في المباني وتجهيزاتها، وعدم وجود لوحات تبين نوعية اللحوم المستخدمة، وتكدس المواد الغذائية على الأرضيات وعدم تخزينها بالطرق الصحية المتّبعة، ووجود خلط لبعض المواد داخل الثلاجات، إضافةً إلى الكشف عن مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكَّد "الحربي" استمرار الجولات الرقابية على جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.

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