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متحدث "الصحة": أكثر من 1.000.000 شخص استفادوا من المسح النشط

لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تعقد اجتماعها

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها الثامن والستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3000000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (870) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (206) آلاف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1289)، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: جدة (294)، مكة المكرمة (218) حالة، والمدينة المنورة (202) حالة، والرياض (178) حالة، وبيش (126) حالة، والجبيل (107) حالة، والخبر (50) حالة، والهفوف (37) حالة، والدمام (26) حالة، والزلفي (11) حالة، والقطيف (7) حالات، والطائف (5) حالات، والباحة (5) حالات، وتبوك(4) حالات، وبريدة (4) حالات، وحائل (3) حالات، والمزاحمية حالتان، وحالة واحدة في كل من سكاكا، ودومة الجندل، وينبع، وابها، وخميس مشيط، وجازان، والخرج، وساجر، والدرعية، والطوال.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (18811) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (16136) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (117) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1289) كان نسبة السعوديين منها 16٪ وعددهم (200) حالة، في حين كانت نسبة غير السعوديين 86٪، وعددهم (1089) حالة، مشيراً إلى أن (791) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 61٪ من مجموع الحالات،

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2531) حالة بإضافة (174) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (144) حالة، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي حالتان في مكة المكرمة واحدة لسعودية تبلغ من العمر 63 عاماً، وأخرى لسعودي يبلغ من العمر 72 عاماً، و3 حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة، وتتراوح أعمارهم بين 43 عاماً و82 عاماً، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

وأشار الدكتور "العبدالعالي" إلى أن المسح النشط والذي بدأ منذ قرابة أسبوعين، استفاد منه مليون شخص في المملكة، وهي بالطبع موجهة لبؤر انتشار الفيروس، وبالفعل أدى ذلك إلى رصد ومعرفة بؤر الانتشار والتفشي للفيروس.

وأبان متحدث "الصحة" أن الفيروس لا يزال موجوداً والجائحة مستمرة على مستوى العالم، مما يستوجب الحذر، وأن نكون ملتزمين بالقيود والاشتراطات الوقائية.

وأكد على الجميع أن الخروج من المنزل هو للضرورة الملحّة مع التوصية بوضع الكمامة القماشية؛ لكونها الأكثر أماناً وتقلل من الإصابة بالفيروس.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال "الصحة" 937 على مدار الساعة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": أكثر من 1.000.000 شخص استفادوا من المسح النشط
سبق

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها الثامن والستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3000000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (870) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (206) آلاف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1289)، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: جدة (294)، مكة المكرمة (218) حالة، والمدينة المنورة (202) حالة، والرياض (178) حالة، وبيش (126) حالة، والجبيل (107) حالة، والخبر (50) حالة، والهفوف (37) حالة، والدمام (26) حالة، والزلفي (11) حالة، والقطيف (7) حالات، والطائف (5) حالات، والباحة (5) حالات، وتبوك(4) حالات، وبريدة (4) حالات، وحائل (3) حالات، والمزاحمية حالتان، وحالة واحدة في كل من سكاكا، ودومة الجندل، وينبع، وابها، وخميس مشيط، وجازان، والخرج، وساجر، والدرعية، والطوال.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (18811) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (16136) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (117) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1289) كان نسبة السعوديين منها 16٪ وعددهم (200) حالة، في حين كانت نسبة غير السعوديين 86٪، وعددهم (1089) حالة، مشيراً إلى أن (791) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 61٪ من مجموع الحالات،

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2531) حالة بإضافة (174) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (144) حالة، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي حالتان في مكة المكرمة واحدة لسعودية تبلغ من العمر 63 عاماً، وأخرى لسعودي يبلغ من العمر 72 عاماً، و3 حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة، وتتراوح أعمارهم بين 43 عاماً و82 عاماً، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

وأشار الدكتور "العبدالعالي" إلى أن المسح النشط والذي بدأ منذ قرابة أسبوعين، استفاد منه مليون شخص في المملكة، وهي بالطبع موجهة لبؤر انتشار الفيروس، وبالفعل أدى ذلك إلى رصد ومعرفة بؤر الانتشار والتفشي للفيروس.

وأبان متحدث "الصحة" أن الفيروس لا يزال موجوداً والجائحة مستمرة على مستوى العالم، مما يستوجب الحذر، وأن نكون ملتزمين بالقيود والاشتراطات الوقائية.

وأكد على الجميع أن الخروج من المنزل هو للضرورة الملحّة مع التوصية بوضع الكمامة القماشية؛ لكونها الأكثر أماناً وتقلل من الإصابة بالفيروس.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال "الصحة" 937 على مدار الساعة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
05:08 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
05:55 PM

متحدث "الصحة": أكثر من 1.000.000 شخص استفادوا من المسح النشط

لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تعقد اجتماعها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها الثامن والستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3000000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (870) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (206) آلاف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1289)، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: جدة (294)، مكة المكرمة (218) حالة، والمدينة المنورة (202) حالة، والرياض (178) حالة، وبيش (126) حالة، والجبيل (107) حالة، والخبر (50) حالة، والهفوف (37) حالة، والدمام (26) حالة، والزلفي (11) حالة، والقطيف (7) حالات، والطائف (5) حالات، والباحة (5) حالات، وتبوك(4) حالات، وبريدة (4) حالات، وحائل (3) حالات، والمزاحمية حالتان، وحالة واحدة في كل من سكاكا، ودومة الجندل، وينبع، وابها، وخميس مشيط، وجازان، والخرج، وساجر، والدرعية، والطوال.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (18811) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (16136) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (117) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1289) كان نسبة السعوديين منها 16٪ وعددهم (200) حالة، في حين كانت نسبة غير السعوديين 86٪، وعددهم (1089) حالة، مشيراً إلى أن (791) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 61٪ من مجموع الحالات،

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2531) حالة بإضافة (174) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (144) حالة، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي حالتان في مكة المكرمة واحدة لسعودية تبلغ من العمر 63 عاماً، وأخرى لسعودي يبلغ من العمر 72 عاماً، و3 حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة، وتتراوح أعمارهم بين 43 عاماً و82 عاماً، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

وأشار الدكتور "العبدالعالي" إلى أن المسح النشط والذي بدأ منذ قرابة أسبوعين، استفاد منه مليون شخص في المملكة، وهي بالطبع موجهة لبؤر انتشار الفيروس، وبالفعل أدى ذلك إلى رصد ومعرفة بؤر الانتشار والتفشي للفيروس.

وأبان متحدث "الصحة" أن الفيروس لا يزال موجوداً والجائحة مستمرة على مستوى العالم، مما يستوجب الحذر، وأن نكون ملتزمين بالقيود والاشتراطات الوقائية.

وأكد على الجميع أن الخروج من المنزل هو للضرورة الملحّة مع التوصية بوضع الكمامة القماشية؛ لكونها الأكثر أماناً وتقلل من الإصابة بالفيروس.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال "الصحة" 937 على مدار الساعة.

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