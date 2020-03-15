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جامعة حائل تقرّر تقليل تواجد وتجمع موظفيها بأعداد كبيرة

خفض شروط الحضور 50%

أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتقليل تواجد وتجمع الموظفين بأعداد كبيرة بالجامعة خلال الدوام الرسمي لليوم الواحد.

ووجّه "البراهيم" بتفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد، ابتداء من يوم غدٍ الاثنين، ولمدة أسبوعين.

وضبط مدير الجامعة القرار بضوابط جاءت كالتالي: ضمان حسن أداء وسير العمل، وتوزيع المناوبات بين الموظفين والموظفات، والعمل عن بعد بما لا يزيد على 50% من موظفي كل إدارة، ولا يزيد العمل عن بُعد على يومين متتاليين، وأن يعمل مدراء الإدارات على ضمان بقاء الموظف على اتصال مباشر مع رئيسه خلال ساعات العمل الرسمية، وأن يلتزم الموظف بالحضور لمقرّ العمل في حالة ضرورة وجوده، وأن تكون الأولوية للعمل عن بعد للموظفين الذين لديهم ظروف صحية.

ووجّه "البراهيم" وكيل الجامعة ومديري الإدارات، بضمان حسن سير العمل والتقيُّد بالضوابط الموضحة، فيما يرفع وكيل الجامعة تقاريرَ يومية عن أداء العمل.

من جهته أكّد متحدث جامعة حائل سعود البلوي، عدم إلغاء البصمة للموظفين الذين يكلّفون بالحضور للعمل داخل الجامعة، وإلزامهم بالبصمة عبر أجهزة البصمة كالمعتاد حتى إشعار آخر.

فيروس كورونا الجديد جامعة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة حائل تقرّر تقليل تواجد وتجمع موظفيها بأعداد كبيرة
سبق

أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتقليل تواجد وتجمع الموظفين بأعداد كبيرة بالجامعة خلال الدوام الرسمي لليوم الواحد.

ووجّه "البراهيم" بتفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد، ابتداء من يوم غدٍ الاثنين، ولمدة أسبوعين.

وضبط مدير الجامعة القرار بضوابط جاءت كالتالي: ضمان حسن أداء وسير العمل، وتوزيع المناوبات بين الموظفين والموظفات، والعمل عن بعد بما لا يزيد على 50% من موظفي كل إدارة، ولا يزيد العمل عن بُعد على يومين متتاليين، وأن يعمل مدراء الإدارات على ضمان بقاء الموظف على اتصال مباشر مع رئيسه خلال ساعات العمل الرسمية، وأن يلتزم الموظف بالحضور لمقرّ العمل في حالة ضرورة وجوده، وأن تكون الأولوية للعمل عن بعد للموظفين الذين لديهم ظروف صحية.

ووجّه "البراهيم" وكيل الجامعة ومديري الإدارات، بضمان حسن سير العمل والتقيُّد بالضوابط الموضحة، فيما يرفع وكيل الجامعة تقاريرَ يومية عن أداء العمل.

من جهته أكّد متحدث جامعة حائل سعود البلوي، عدم إلغاء البصمة للموظفين الذين يكلّفون بالحضور للعمل داخل الجامعة، وإلزامهم بالبصمة عبر أجهزة البصمة كالمعتاد حتى إشعار آخر.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:25 PM

جامعة حائل تقرّر تقليل تواجد وتجمع موظفيها بأعداد كبيرة

خفض شروط الحضور 50%

A A A
خالد السليمي - حائل
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أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتقليل تواجد وتجمع الموظفين بأعداد كبيرة بالجامعة خلال الدوام الرسمي لليوم الواحد.

ووجّه "البراهيم" بتفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد، ابتداء من يوم غدٍ الاثنين، ولمدة أسبوعين.

وضبط مدير الجامعة القرار بضوابط جاءت كالتالي: ضمان حسن أداء وسير العمل، وتوزيع المناوبات بين الموظفين والموظفات، والعمل عن بعد بما لا يزيد على 50% من موظفي كل إدارة، ولا يزيد العمل عن بُعد على يومين متتاليين، وأن يعمل مدراء الإدارات على ضمان بقاء الموظف على اتصال مباشر مع رئيسه خلال ساعات العمل الرسمية، وأن يلتزم الموظف بالحضور لمقرّ العمل في حالة ضرورة وجوده، وأن تكون الأولوية للعمل عن بعد للموظفين الذين لديهم ظروف صحية.

ووجّه "البراهيم" وكيل الجامعة ومديري الإدارات، بضمان حسن سير العمل والتقيُّد بالضوابط الموضحة، فيما يرفع وكيل الجامعة تقاريرَ يومية عن أداء العمل.

من جهته أكّد متحدث جامعة حائل سعود البلوي، عدم إلغاء البصمة للموظفين الذين يكلّفون بالحضور للعمل داخل الجامعة، وإلزامهم بالبصمة عبر أجهزة البصمة كالمعتاد حتى إشعار آخر.

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