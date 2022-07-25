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إنجاز مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف في منى

بقيمة 1.6 مليون ريال لتوفير أقصى درجات الأمان للمصلين

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، الهادف إلى ترميم وتدعيم ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد، وتوفير أقصى درجات الأمان للمصلين لأداء عباداتهم بيسر وطمأنينة، بمبلغ إجمالي قدره 1.665.284 ريالاً.

وتمثّل المشروع في ترميم الأعمدة للمسجد بعمل قميص وتقوية بطبقة الكاربون فايبر، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشعبة سواء كانت سطحية أو عميقة، وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة الناتجة عن صدأ الحديد.

وبلغ إجمالي عدد الأعمدة التي تم ترميمها وتقويتها 142 عموداً، تنقسم إلى تقوية الأعمدة بعمل قميص خرساني وتقويته بطبقة الكاربون فايبر بـ20 عموداً، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة سطحية بـ29 عموداً، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة عميقة بـ14 عموداً، ومعالجة وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة ناتجة عن صدأ الحديد بـ79 عموداً.

ويعد هذا المشروع واحداً من عشرات المشاريع التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الجاري 1440هـ، سعياً لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقاً مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائماً على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومختلف المرافق التابعة لها وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وكان الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد قام بجولة تفقدية على مساجد المشاعر المقدسة؛ للوقوف على جاهزية مشاريع الوزارة التطويرية واستكمالها لتكون جاهزة قبل توافد الحجاج، كما عقد اجتماعاً بفرع الوزارة بمكة المكرمة مع مسؤوليه والمهندسين الاستشاريين لمناقشة سير العمل وتنفيذ خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن والرقي بالخدمات المقدمة لهم.

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إنجاز مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف في منى
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، الهادف إلى ترميم وتدعيم ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد، وتوفير أقصى درجات الأمان للمصلين لأداء عباداتهم بيسر وطمأنينة، بمبلغ إجمالي قدره 1.665.284 ريالاً.

وتمثّل المشروع في ترميم الأعمدة للمسجد بعمل قميص وتقوية بطبقة الكاربون فايبر، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشعبة سواء كانت سطحية أو عميقة، وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة الناتجة عن صدأ الحديد.

وبلغ إجمالي عدد الأعمدة التي تم ترميمها وتقويتها 142 عموداً، تنقسم إلى تقوية الأعمدة بعمل قميص خرساني وتقويته بطبقة الكاربون فايبر بـ20 عموداً، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة سطحية بـ29 عموداً، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة عميقة بـ14 عموداً، ومعالجة وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة ناتجة عن صدأ الحديد بـ79 عموداً.

ويعد هذا المشروع واحداً من عشرات المشاريع التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الجاري 1440هـ، سعياً لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقاً مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائماً على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومختلف المرافق التابعة لها وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وكان الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد قام بجولة تفقدية على مساجد المشاعر المقدسة؛ للوقوف على جاهزية مشاريع الوزارة التطويرية واستكمالها لتكون جاهزة قبل توافد الحجاج، كما عقد اجتماعاً بفرع الوزارة بمكة المكرمة مع مسؤوليه والمهندسين الاستشاريين لمناقشة سير العمل وتنفيذ خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن والرقي بالخدمات المقدمة لهم.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
05:56 PM

إنجاز مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف في منى

بقيمة 1.6 مليون ريال لتوفير أقصى درجات الأمان للمصلين

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، الهادف إلى ترميم وتدعيم ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد، وتوفير أقصى درجات الأمان للمصلين لأداء عباداتهم بيسر وطمأنينة، بمبلغ إجمالي قدره 1.665.284 ريالاً.

وتمثّل المشروع في ترميم الأعمدة للمسجد بعمل قميص وتقوية بطبقة الكاربون فايبر، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشعبة سواء كانت سطحية أو عميقة، وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة الناتجة عن صدأ الحديد.

وبلغ إجمالي عدد الأعمدة التي تم ترميمها وتقويتها 142 عموداً، تنقسم إلى تقوية الأعمدة بعمل قميص خرساني وتقويته بطبقة الكاربون فايبر بـ20 عموداً، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة سطحية بـ29 عموداً، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة عميقة بـ14 عموداً، ومعالجة وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة ناتجة عن صدأ الحديد بـ79 عموداً.

ويعد هذا المشروع واحداً من عشرات المشاريع التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الجاري 1440هـ، سعياً لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقاً مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائماً على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومختلف المرافق التابعة لها وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وكان الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد قام بجولة تفقدية على مساجد المشاعر المقدسة؛ للوقوف على جاهزية مشاريع الوزارة التطويرية واستكمالها لتكون جاهزة قبل توافد الحجاج، كما عقد اجتماعاً بفرع الوزارة بمكة المكرمة مع مسؤوليه والمهندسين الاستشاريين لمناقشة سير العمل وتنفيذ خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن والرقي بالخدمات المقدمة لهم.

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