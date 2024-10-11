النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيديو الدخول المفاجئ وعكس السير".. "مرور مكة": ضبطنا المخالف

تجاوب سريع مع ما وثّقه مواطن وإحالة إلى هيئة الجزاءات لتطبيق الأنظمة

أحالت إدارة مرور العاصمة المقدّسة، قائد مركبة إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات بحقه بعد أن قام بمخالفة تعليمات الأنظمة المرورية.

وتفصيلاً، ضبطت دوريات شعبة السير بمرور العاصمة قائد مركبة وذلك في تجاوب مع مقطع فيديو وثّقه مواطن لمخالف بمركبته قام بالدخول المفاجئ في الطريق وعكس السير.

وقال "المرور"، عبر حسابه الرسمي، إنه تم ضبط قائد المركبة وتحويله إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية لتطبيق الأنظمة بحقه.

يُذكر أن حساب المرور الرسمي عبر "تويتر" يحظى بتفاعل كبير وحراك من المتابعين وردود فورية من قِبل إدارة الحساب على استفسارات المتابعين وضبط المخالفات التي ترد على الحساب؛ إذ يتجاوز متابعو الحساب مليوناً ونصف المليون متابع.

مرور العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فيديو الدخول المفاجئ وعكس السير".. "مرور مكة": ضبطنا المخالف
سبق

أحالت إدارة مرور العاصمة المقدّسة، قائد مركبة إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات بحقه بعد أن قام بمخالفة تعليمات الأنظمة المرورية.

وتفصيلاً، ضبطت دوريات شعبة السير بمرور العاصمة قائد مركبة وذلك في تجاوب مع مقطع فيديو وثّقه مواطن لمخالف بمركبته قام بالدخول المفاجئ في الطريق وعكس السير.

وقال "المرور"، عبر حسابه الرسمي، إنه تم ضبط قائد المركبة وتحويله إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية لتطبيق الأنظمة بحقه.

يُذكر أن حساب المرور الرسمي عبر "تويتر" يحظى بتفاعل كبير وحراك من المتابعين وردود فورية من قِبل إدارة الحساب على استفسارات المتابعين وضبط المخالفات التي ترد على الحساب؛ إذ يتجاوز متابعو الحساب مليوناً ونصف المليون متابع.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
11:15 AM

"فيديو الدخول المفاجئ وعكس السير".. "مرور مكة": ضبطنا المخالف

تجاوب سريع مع ما وثّقه مواطن وإحالة إلى هيئة الجزاءات لتطبيق الأنظمة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,260

أحالت إدارة مرور العاصمة المقدّسة، قائد مركبة إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات بحقه بعد أن قام بمخالفة تعليمات الأنظمة المرورية.

وتفصيلاً، ضبطت دوريات شعبة السير بمرور العاصمة قائد مركبة وذلك في تجاوب مع مقطع فيديو وثّقه مواطن لمخالف بمركبته قام بالدخول المفاجئ في الطريق وعكس السير.

وقال "المرور"، عبر حسابه الرسمي، إنه تم ضبط قائد المركبة وتحويله إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية لتطبيق الأنظمة بحقه.

يُذكر أن حساب المرور الرسمي عبر "تويتر" يحظى بتفاعل كبير وحراك من المتابعين وردود فورية من قِبل إدارة الحساب على استفسارات المتابعين وضبط المخالفات التي ترد على الحساب؛ إذ يتجاوز متابعو الحساب مليوناً ونصف المليون متابع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,805
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,399
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,712
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,280

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة