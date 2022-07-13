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"سعود الطبية": لا توجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بكوفيد-19

قالت: قلّلوا السكريات وعليكم بـ"الخضراوات والكركم" وأكثروا شرب الماء

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية أنه لا توجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بكوفيد-19؛ ولكن لرفع مناعة الجسم ينبغي اتباع نمط حياة صحي ومتوازن والإكثار من شرب الماء.

وأكدت إدارة التغذية بالمدينة على أهمية الحرص على تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة؛ كالسكر ومنتجات الدقيق الأبيض؛ لكونها تمنع الجهاز المناعي من العمل بالكفاءة المطلوبة، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

ونوّهت إدارة التغذية بأن تناول الأغذية الغنية بالحديد يُجنب الإصابة بنقص الحديد؛ لأن الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى تناول الأغذية الغنية بأوميجا 3.

وشددت على ضرورة الإكثار من تناول الأطعمة المضادة للأكسدة مثل: الخضر والفواكه وإدخال الكركم في الأغذية المطهية.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية": لا توجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بكوفيد-19
سبق

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية أنه لا توجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بكوفيد-19؛ ولكن لرفع مناعة الجسم ينبغي اتباع نمط حياة صحي ومتوازن والإكثار من شرب الماء.

وأكدت إدارة التغذية بالمدينة على أهمية الحرص على تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة؛ كالسكر ومنتجات الدقيق الأبيض؛ لكونها تمنع الجهاز المناعي من العمل بالكفاءة المطلوبة، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

ونوّهت إدارة التغذية بأن تناول الأغذية الغنية بالحديد يُجنب الإصابة بنقص الحديد؛ لأن الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى تناول الأغذية الغنية بأوميجا 3.

وشددت على ضرورة الإكثار من تناول الأطعمة المضادة للأكسدة مثل: الخضر والفواكه وإدخال الكركم في الأغذية المطهية.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
02:38 PM

"سعود الطبية": لا توجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بكوفيد-19

قالت: قلّلوا السكريات وعليكم بـ"الخضراوات والكركم" وأكثروا شرب الماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية أنه لا توجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بكوفيد-19؛ ولكن لرفع مناعة الجسم ينبغي اتباع نمط حياة صحي ومتوازن والإكثار من شرب الماء.

وأكدت إدارة التغذية بالمدينة على أهمية الحرص على تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة؛ كالسكر ومنتجات الدقيق الأبيض؛ لكونها تمنع الجهاز المناعي من العمل بالكفاءة المطلوبة، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

ونوّهت إدارة التغذية بأن تناول الأغذية الغنية بالحديد يُجنب الإصابة بنقص الحديد؛ لأن الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى تناول الأغذية الغنية بأوميجا 3.

وشددت على ضرورة الإكثار من تناول الأطعمة المضادة للأكسدة مثل: الخضر والفواكه وإدخال الكركم في الأغذية المطهية.

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