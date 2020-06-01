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"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

تتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، نجران، فيما تتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، نجران، فيما تتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:15 AM

"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

تتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، نجران، فيما تتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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