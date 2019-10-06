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بمساندة الشرطة.. استعادة 800 ألف متر مربع تعديات في شميسي مكة

خلال جولاتها وكانت عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، والتي تُقدّر مساحتها بحوالى 800.000 متر مربع؛ وذلك خلال جولاتها الرقابية بدعم ومساندة من شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وكانت الإزالة عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان وتعديات على أراضٍ حكومية وغير مملوكة.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة -عبر حسابها- أنه تمت إزالة تعديات في منطقة الشميسي عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان بمساحة إجمالية 800.000 متر مربع، تم إزالتها إزالة كلية.

بلدية العمرة أمانة العاصمة المقدّسة مكة المكرمة

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بمساندة الشرطة.. استعادة 800 ألف متر مربع تعديات في شميسي مكة
سبق

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، والتي تُقدّر مساحتها بحوالى 800.000 متر مربع؛ وذلك خلال جولاتها الرقابية بدعم ومساندة من شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وكانت الإزالة عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان وتعديات على أراضٍ حكومية وغير مملوكة.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة -عبر حسابها- أنه تمت إزالة تعديات في منطقة الشميسي عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان بمساحة إجمالية 800.000 متر مربع، تم إزالتها إزالة كلية.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:01 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:50 PM

بمساندة الشرطة.. استعادة 800 ألف متر مربع تعديات في شميسي مكة

خلال جولاتها وكانت عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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2,472

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، والتي تُقدّر مساحتها بحوالى 800.000 متر مربع؛ وذلك خلال جولاتها الرقابية بدعم ومساندة من شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وكانت الإزالة عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان وتعديات على أراضٍ حكومية وغير مملوكة.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة -عبر حسابها- أنه تمت إزالة تعديات في منطقة الشميسي عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية وخزان بمساحة إجمالية 800.000 متر مربع، تم إزالتها إزالة كلية.

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