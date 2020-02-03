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الإمارات تكتشف مكمنًا جديدًا للغاز الطبيعي

بمخزون يُقدّر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة

اكتشفت دولة الإمارات العربية المتحدة مكمنًا جديدًا للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة "أبو ظبي" وجبل علي "دبي" بمخزون ضخم يُقدّر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، و"هيئة دبي للتجهيزات" تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي أبو ظبي ودبي؛ وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أطلق عليه اسم "مشروع جبل علي".

وتأتي الاتفاقية في أعقاب اكتشاف مخزون ضخم من موارد الغاز الطبيعي في منطقة مشتركة واقعة بين إمارتي أبو ظبي ودبي، وتغطي مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، ضمن أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي؛ مما يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

دولة الإمارات العربية المتحدة الغاز الطبيعي

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الإمارات تكتشف مكمنًا جديدًا للغاز الطبيعي
سبق

اكتشفت دولة الإمارات العربية المتحدة مكمنًا جديدًا للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة "أبو ظبي" وجبل علي "دبي" بمخزون ضخم يُقدّر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، و"هيئة دبي للتجهيزات" تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي أبو ظبي ودبي؛ وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أطلق عليه اسم "مشروع جبل علي".

وتأتي الاتفاقية في أعقاب اكتشاف مخزون ضخم من موارد الغاز الطبيعي في منطقة مشتركة واقعة بين إمارتي أبو ظبي ودبي، وتغطي مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، ضمن أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي؛ مما يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:21 PM

الإمارات تكتشف مكمنًا جديدًا للغاز الطبيعي

بمخزون يُقدّر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اكتشفت دولة الإمارات العربية المتحدة مكمنًا جديدًا للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة "أبو ظبي" وجبل علي "دبي" بمخزون ضخم يُقدّر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، و"هيئة دبي للتجهيزات" تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي أبو ظبي ودبي؛ وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أطلق عليه اسم "مشروع جبل علي".

وتأتي الاتفاقية في أعقاب اكتشاف مخزون ضخم من موارد الغاز الطبيعي في منطقة مشتركة واقعة بين إمارتي أبو ظبي ودبي، وتغطي مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، ضمن أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي؛ مما يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

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