النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

17 مدينة سعودية تشترك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها و10 بتسجيل حالتين

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم عن مستجدات كورونا في المملكة، اشتركت 17 مدينة سعودية في تسجيل حالة واحدة في كل منها، وعشر مدن تشترك في تسجيل حالتين بكل منها.

المدن الـ17 التي تم تسجيل إصابة في كل منها هي: أبها، عنيزة، بريدة، النعيرية، الرس، الهدا، الليث، المخواة، نجران، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، الدوادمي، الرين، السليل، الزلفي، روضة العرض.

أما المدن العشرة التي اشتركت في تسجيل حالتين في كل منها هي: شرورة، حائل، المزاحمية، حوطة سدير، رأس تنورة، رابغ، قرعة، القنفذة، الخفجي، قرية العليا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
17 مدينة سعودية تشترك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها و10 بتسجيل حالتين
سبق

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم عن مستجدات كورونا في المملكة، اشتركت 17 مدينة سعودية في تسجيل حالة واحدة في كل منها، وعشر مدن تشترك في تسجيل حالتين بكل منها.

المدن الـ17 التي تم تسجيل إصابة في كل منها هي: أبها، عنيزة، بريدة، النعيرية، الرس، الهدا، الليث، المخواة، نجران، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، الدوادمي، الرين، السليل، الزلفي، روضة العرض.

أما المدن العشرة التي اشتركت في تسجيل حالتين في كل منها هي: شرورة، حائل، المزاحمية، حوطة سدير، رأس تنورة، رابغ، قرعة، القنفذة، الخفجي، قرية العليا.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:15 PM

17 مدينة سعودية تشترك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها و10 بتسجيل حالتين

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,301

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم عن مستجدات كورونا في المملكة، اشتركت 17 مدينة سعودية في تسجيل حالة واحدة في كل منها، وعشر مدن تشترك في تسجيل حالتين بكل منها.

المدن الـ17 التي تم تسجيل إصابة في كل منها هي: أبها، عنيزة، بريدة، النعيرية، الرس، الهدا، الليث، المخواة، نجران، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، الدوادمي، الرين، السليل، الزلفي، روضة العرض.

أما المدن العشرة التي اشتركت في تسجيل حالتين في كل منها هي: شرورة، حائل، المزاحمية، حوطة سدير، رأس تنورة، رابغ، قرعة، القنفذة، الخفجي، قرية العليا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,192
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,412
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,287

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة