احتفل رجل الأعمال سليمان بن سعيد الجابري بعقد قران ابنته على الشاب نواف حسن البيضاني مساء الخميس الماضي، بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال وأقارب العروسين.
" الجابري" يحتفل بعقد قران ابنته على "البيضاني"
احتفل رجل الأعمال سليمان بن سعيد الجابري بعقد قران ابنته على الشاب نواف حسن البيضاني مساء الخميس الماضي، بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال وأقارب العروسين.
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" الجابري" يحتفل بعقد قران ابنته على "البيضاني"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-03
03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
01:47 AM
" الجابري" يحتفل بعقد قران ابنته على "البيضاني"
احتفل رجل الأعمال سليمان بن سعيد الجابري بعقد قران ابنته على الشاب نواف حسن البيضاني مساء الخميس الماضي، بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال وأقارب العروسين.
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