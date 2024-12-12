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اختتام فعاليات "أسبوع الغذاء الصحي" بمعهد العاصمة النموذجي

بالتعاون مع "صحة الرياض" للتوعية بطرق الوقاية من الأمراض

اختتمت مؤخرًا فعاليات أسبوع الغذاء الصحي بالقسم الثانوي، بمعهد العاصمة النموذجي، بحضور المدير العام ومساعديه ومدير مركز صحي الناصرية.

وأوضح مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن الفعاليات تهدف إلى توعية وتثقيف الطلاب عن أهمية الطعام الصحي، وتأثيره على صحة وسلامة الإنسان، والوقاية من الأمراض المزمنة المنتشرة كالسكر، والضغط، وارتفاع الكوليسترول وغيرها من الأمراض، والسمنة التي انتشرت بشكل ملحوظ، وخصوصاً لدى الطلاب، بالتعاون مع مركز صحي الناصرية التابع لصحة الرياض.

ولفت الشهري إلى أن الفعاليات اشتملت على عدة أجنحة للغذاء الصحي بمشاركة جميع الصفوف، وكذلك فقرة (بدلها بالأصح) المخصصة لاختيار الغذاء الصحي، وكذلك مسابقة بعنوان (أفضل عبارة عن الصحة والرياضة)، تلاها ماراثون المشي تحت شعار (المشي حياة)، ومحاضرة عن أهمية الغذاء الصحي قدمها عن أعضاء النادي المدرسي الطالب عبدالله الشهري، والطالب سعود الحميضي، بإشراف زياد الدخيل، وكذلك دورة تدريبية بعنوان "عش حياة أفضل" قدمها الطالبان عبدالله الشهري وعبدالعزيز الثاقب، وتم تكريم مركز صحي الناصرية لمشاركتهم في فعاليات البرنامج تحت إشراف قائد القسم لطفي الدرعان، ومتابعة رائد النشاط سالم بانقيطة.

وأشادت صحة الرياض بالبرنامج بتغريدة عبر الحساب الرسمي بتويتر قالت فيها: (مبادرة الغذاء الصحي بمعهد العاصمة النموذجي ضمن 993 مبادرة لصحة الرياض المواكبة لمبادرة وزارة الصحة).

وذكر مدير عام المعهد عادل الطخيم، أن إدارة المعهد تحرص عبر الأقسام التعليمية على توعية الطلاب بمخاطر الغذاء غير الصحي والوجبات السريعة ، نظراً لاختلاط بعض المفاهيم لديهم ، فضلاً عن أننا نهدف إلى توعيتهم وتوجيههم لاختيار الغذاء المفيد.

وفي نهاية البرنامج شكر الطخيم إدارة مركز صحي الناصرية على تعاونهم، وكذلك إدارة القسم الثانوي ورائد النشاط وكافة منسوبي القسم على تنفيذ هذا البرنامج الذي يعم بالنفع والفائدة لطلابنا .

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اختتام فعاليات "أسبوع الغذاء الصحي" بمعهد العاصمة النموذجي
سبق

اختتمت مؤخرًا فعاليات أسبوع الغذاء الصحي بالقسم الثانوي، بمعهد العاصمة النموذجي، بحضور المدير العام ومساعديه ومدير مركز صحي الناصرية.

وأوضح مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن الفعاليات تهدف إلى توعية وتثقيف الطلاب عن أهمية الطعام الصحي، وتأثيره على صحة وسلامة الإنسان، والوقاية من الأمراض المزمنة المنتشرة كالسكر، والضغط، وارتفاع الكوليسترول وغيرها من الأمراض، والسمنة التي انتشرت بشكل ملحوظ، وخصوصاً لدى الطلاب، بالتعاون مع مركز صحي الناصرية التابع لصحة الرياض.

ولفت الشهري إلى أن الفعاليات اشتملت على عدة أجنحة للغذاء الصحي بمشاركة جميع الصفوف، وكذلك فقرة (بدلها بالأصح) المخصصة لاختيار الغذاء الصحي، وكذلك مسابقة بعنوان (أفضل عبارة عن الصحة والرياضة)، تلاها ماراثون المشي تحت شعار (المشي حياة)، ومحاضرة عن أهمية الغذاء الصحي قدمها عن أعضاء النادي المدرسي الطالب عبدالله الشهري، والطالب سعود الحميضي، بإشراف زياد الدخيل، وكذلك دورة تدريبية بعنوان "عش حياة أفضل" قدمها الطالبان عبدالله الشهري وعبدالعزيز الثاقب، وتم تكريم مركز صحي الناصرية لمشاركتهم في فعاليات البرنامج تحت إشراف قائد القسم لطفي الدرعان، ومتابعة رائد النشاط سالم بانقيطة.

وأشادت صحة الرياض بالبرنامج بتغريدة عبر الحساب الرسمي بتويتر قالت فيها: (مبادرة الغذاء الصحي بمعهد العاصمة النموذجي ضمن 993 مبادرة لصحة الرياض المواكبة لمبادرة وزارة الصحة).

وذكر مدير عام المعهد عادل الطخيم، أن إدارة المعهد تحرص عبر الأقسام التعليمية على توعية الطلاب بمخاطر الغذاء غير الصحي والوجبات السريعة ، نظراً لاختلاط بعض المفاهيم لديهم ، فضلاً عن أننا نهدف إلى توعيتهم وتوجيههم لاختيار الغذاء المفيد.

وفي نهاية البرنامج شكر الطخيم إدارة مركز صحي الناصرية على تعاونهم، وكذلك إدارة القسم الثانوي ورائد النشاط وكافة منسوبي القسم على تنفيذ هذا البرنامج الذي يعم بالنفع والفائدة لطلابنا .

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
02:24 PM

اختتام فعاليات "أسبوع الغذاء الصحي" بمعهد العاصمة النموذجي

بالتعاون مع "صحة الرياض" للتوعية بطرق الوقاية من الأمراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت مؤخرًا فعاليات أسبوع الغذاء الصحي بالقسم الثانوي، بمعهد العاصمة النموذجي، بحضور المدير العام ومساعديه ومدير مركز صحي الناصرية.

وأوضح مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن الفعاليات تهدف إلى توعية وتثقيف الطلاب عن أهمية الطعام الصحي، وتأثيره على صحة وسلامة الإنسان، والوقاية من الأمراض المزمنة المنتشرة كالسكر، والضغط، وارتفاع الكوليسترول وغيرها من الأمراض، والسمنة التي انتشرت بشكل ملحوظ، وخصوصاً لدى الطلاب، بالتعاون مع مركز صحي الناصرية التابع لصحة الرياض.

ولفت الشهري إلى أن الفعاليات اشتملت على عدة أجنحة للغذاء الصحي بمشاركة جميع الصفوف، وكذلك فقرة (بدلها بالأصح) المخصصة لاختيار الغذاء الصحي، وكذلك مسابقة بعنوان (أفضل عبارة عن الصحة والرياضة)، تلاها ماراثون المشي تحت شعار (المشي حياة)، ومحاضرة عن أهمية الغذاء الصحي قدمها عن أعضاء النادي المدرسي الطالب عبدالله الشهري، والطالب سعود الحميضي، بإشراف زياد الدخيل، وكذلك دورة تدريبية بعنوان "عش حياة أفضل" قدمها الطالبان عبدالله الشهري وعبدالعزيز الثاقب، وتم تكريم مركز صحي الناصرية لمشاركتهم في فعاليات البرنامج تحت إشراف قائد القسم لطفي الدرعان، ومتابعة رائد النشاط سالم بانقيطة.

وأشادت صحة الرياض بالبرنامج بتغريدة عبر الحساب الرسمي بتويتر قالت فيها: (مبادرة الغذاء الصحي بمعهد العاصمة النموذجي ضمن 993 مبادرة لصحة الرياض المواكبة لمبادرة وزارة الصحة).

وذكر مدير عام المعهد عادل الطخيم، أن إدارة المعهد تحرص عبر الأقسام التعليمية على توعية الطلاب بمخاطر الغذاء غير الصحي والوجبات السريعة ، نظراً لاختلاط بعض المفاهيم لديهم ، فضلاً عن أننا نهدف إلى توعيتهم وتوجيههم لاختيار الغذاء المفيد.

وفي نهاية البرنامج شكر الطخيم إدارة مركز صحي الناصرية على تعاونهم، وكذلك إدارة القسم الثانوي ورائد النشاط وكافة منسوبي القسم على تنفيذ هذا البرنامج الذي يعم بالنفع والفائدة لطلابنا .

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