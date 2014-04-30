بالفيديو.. قطيع قرود يهاجم عمال البلدية بقلوة لإنقاذ أحد أفراده

أثناء القيام بعملهم بالطريق العام

وثق المواطن حسن الزهراني بمحافظة قلوة مجموعة من القردة وهي تهاجم عمال البلدية الذين تواجدوا للقيام بعملهم بالطريق العام بقلوة، وذلك لإنقاذ أحد أفراد القطيع إثر تعرضه للدهس من إحدى المركبات المارة بالطريق وإصابته بإصابات أفقدته الحركة أثناء محاولته عبور الطريق.

وعند محاولة عمال البلدية مساعدته وإزاحته عن الطريق هاجمتهم القرود الأخرى لولا أن العمال تَرَكُوا الموقع حتى هدأت القرود الهائجة.

تجدر الإشارة إلى أن في مثل هذه الأوقات تقوم القرود بالاقتراب من المنازل والأحياء السكنية وقريباً من بعض المدارس بحثاً عن الطعام، وفِي ذلك خطر كبير من نقل الأوبئة أو الاعتداء على الأطفال تحديداً.