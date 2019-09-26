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إطلاق نظام "قيم" لربط المنشآت المرخصة في تقييم العقار

يسهم في الوصول لقاعدة عملاء أكبر وخلق فرص جديدة

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اليوم، نظاماً إلكترونياً جديداً "قيّم" الذي يربط المستفيدين من خدمات التقييم بين منشآت التقييم المرخصة في كل مناطق المملكة.

وأوضحت "تقييم" أن النظام يهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين لمنشآت التقييم المرخصة ويسعى إلى تحفيز وتمكين منشآت التقييم الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول لقاعدة عملاء أكبر وخلق فرص جديدة لهم.

وذكرت أن هذا النظام هو أحد الحلول الرقمية لتسهم في رفع جودة تقارير التقييم، وسيمكن النظام الباحثين عن خدمات التقييم من الوصول لأكثر من 250 منشأة تقييم مرخصة وإتمام جميع المعاملات إلكترونياً من تقديم الطلب والدفع وحتى استلام تقرير التقييم وحفظ جميع عمليات التقييم إلكترونياً.


وقالت: أحد الأدوار الرئيسة التي تعمل عليها هي تطوير مهمة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها عملياً وفنيّا وتوفير الأدوات والحلول الرقمية التي تساهم في رفع جودة ومهنية تقارير التقييم، مما يعزز ثقة المجتمع في مهنة التقييم.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تعمل على تأهيل واعتماد المقيّمين من خلال برامج تأهيلية متخصصة في مختلف فروع التقييم، حيث قدمت خلال عام 2019 أكثر من 150 دورة تدريبية حضرها أكثر من 3500 متدرب، كما منحت عضويتها لأكثر من 250 عضو جديد يستطيع ممارسة مهنة التقييم في أكثر من 270 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم في المملكة.

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إطلاق نظام "قيم" لربط المنشآت المرخصة في تقييم العقار
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اليوم، نظاماً إلكترونياً جديداً "قيّم" الذي يربط المستفيدين من خدمات التقييم بين منشآت التقييم المرخصة في كل مناطق المملكة.

وأوضحت "تقييم" أن النظام يهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين لمنشآت التقييم المرخصة ويسعى إلى تحفيز وتمكين منشآت التقييم الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول لقاعدة عملاء أكبر وخلق فرص جديدة لهم.

وذكرت أن هذا النظام هو أحد الحلول الرقمية لتسهم في رفع جودة تقارير التقييم، وسيمكن النظام الباحثين عن خدمات التقييم من الوصول لأكثر من 250 منشأة تقييم مرخصة وإتمام جميع المعاملات إلكترونياً من تقديم الطلب والدفع وحتى استلام تقرير التقييم وحفظ جميع عمليات التقييم إلكترونياً.


وقالت: أحد الأدوار الرئيسة التي تعمل عليها هي تطوير مهمة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها عملياً وفنيّا وتوفير الأدوات والحلول الرقمية التي تساهم في رفع جودة ومهنية تقارير التقييم، مما يعزز ثقة المجتمع في مهنة التقييم.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تعمل على تأهيل واعتماد المقيّمين من خلال برامج تأهيلية متخصصة في مختلف فروع التقييم، حيث قدمت خلال عام 2019 أكثر من 150 دورة تدريبية حضرها أكثر من 3500 متدرب، كما منحت عضويتها لأكثر من 250 عضو جديد يستطيع ممارسة مهنة التقييم في أكثر من 270 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم في المملكة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:50 PM

إطلاق نظام "قيم" لربط المنشآت المرخصة في تقييم العقار

يسهم في الوصول لقاعدة عملاء أكبر وخلق فرص جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اليوم، نظاماً إلكترونياً جديداً "قيّم" الذي يربط المستفيدين من خدمات التقييم بين منشآت التقييم المرخصة في كل مناطق المملكة.

وأوضحت "تقييم" أن النظام يهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين لمنشآت التقييم المرخصة ويسعى إلى تحفيز وتمكين منشآت التقييم الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول لقاعدة عملاء أكبر وخلق فرص جديدة لهم.

وذكرت أن هذا النظام هو أحد الحلول الرقمية لتسهم في رفع جودة تقارير التقييم، وسيمكن النظام الباحثين عن خدمات التقييم من الوصول لأكثر من 250 منشأة تقييم مرخصة وإتمام جميع المعاملات إلكترونياً من تقديم الطلب والدفع وحتى استلام تقرير التقييم وحفظ جميع عمليات التقييم إلكترونياً.


وقالت: أحد الأدوار الرئيسة التي تعمل عليها هي تطوير مهمة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها عملياً وفنيّا وتوفير الأدوات والحلول الرقمية التي تساهم في رفع جودة ومهنية تقارير التقييم، مما يعزز ثقة المجتمع في مهنة التقييم.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تعمل على تأهيل واعتماد المقيّمين من خلال برامج تأهيلية متخصصة في مختلف فروع التقييم، حيث قدمت خلال عام 2019 أكثر من 150 دورة تدريبية حضرها أكثر من 3500 متدرب، كما منحت عضويتها لأكثر من 250 عضو جديد يستطيع ممارسة مهنة التقييم في أكثر من 270 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم في المملكة.

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