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فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع

ماذا فعلت سيارتان مسرعتان في تقاطع؟

حتى وأنت تقف أو تسير على الرصيف، يجب أن تكون منتبهاً لما يحدث في الشارع، هذا ما يكشف عنه شريط فيديو صادم من البرازيل، لأحد المشاة، وقد كادت سيارتان أن تسحقاه عند أحد التقاطعات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث بعد الثالثة عصر يوم 28 يوليو، في أحد شوارع بلدة كاسكافيل غربي البرازيل، حين كان هذا الرجل يسير على الرصيف مقترباً من تقاطع شارعين.

وفي مقطع الفيديو الصادم، نشاهد الرجل وبيده أكياس البقالة وهو يقترب من التقاطع، بينما تأتي سيارة الشرطة مسرعة على الطريق وهي تطلق صفارات الإنذار.

وفجأة وفي مفترق الطرق، تخرج سيارة أخرى من طريق جانبي وهي تسير بسرعة، وتصطدم بسيارة الشرطة بقوة، فتنقلب سيارة الشرطة وتتجه نحو الرجل الواقف على الرصيف تكاد تسحقه، لولا أن جرى من المكان مبتعداً لينجو بنفسه من التصادم المروع والسيارات المحطمة.

وبينما استقرت سيارة الشرطة رأساً على عقب فوق الرصيف، دارت السيارة الأخرى وتوقفت بجوار الرصيف، وفي نهاية الفيديو نشاهد رجلاً يخرج من أحد المباني المجاورة ليطالع ما يحدث، بينما يبدو أن الرجل المصدوم يلملم شتات نفسه.

وحسب الصحيفة لم يكشف عما حدث لركاب سيارة الشرطة والسيارة الأخرى.

البرازيل الحادث الصادم

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فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع
سبق

حتى وأنت تقف أو تسير على الرصيف، يجب أن تكون منتبهاً لما يحدث في الشارع، هذا ما يكشف عنه شريط فيديو صادم من البرازيل، لأحد المشاة، وقد كادت سيارتان أن تسحقاه عند أحد التقاطعات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث بعد الثالثة عصر يوم 28 يوليو، في أحد شوارع بلدة كاسكافيل غربي البرازيل، حين كان هذا الرجل يسير على الرصيف مقترباً من تقاطع شارعين.

وفي مقطع الفيديو الصادم، نشاهد الرجل وبيده أكياس البقالة وهو يقترب من التقاطع، بينما تأتي سيارة الشرطة مسرعة على الطريق وهي تطلق صفارات الإنذار.

وفجأة وفي مفترق الطرق، تخرج سيارة أخرى من طريق جانبي وهي تسير بسرعة، وتصطدم بسيارة الشرطة بقوة، فتنقلب سيارة الشرطة وتتجه نحو الرجل الواقف على الرصيف تكاد تسحقه، لولا أن جرى من المكان مبتعداً لينجو بنفسه من التصادم المروع والسيارات المحطمة.

وبينما استقرت سيارة الشرطة رأساً على عقب فوق الرصيف، دارت السيارة الأخرى وتوقفت بجوار الرصيف، وفي نهاية الفيديو نشاهد رجلاً يخرج من أحد المباني المجاورة ليطالع ما يحدث، بينما يبدو أن الرجل المصدوم يلملم شتات نفسه.

وحسب الصحيفة لم يكشف عما حدث لركاب سيارة الشرطة والسيارة الأخرى.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
02:35 PM

فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع

ماذا فعلت سيارتان مسرعتان في تقاطع؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,264

حتى وأنت تقف أو تسير على الرصيف، يجب أن تكون منتبهاً لما يحدث في الشارع، هذا ما يكشف عنه شريط فيديو صادم من البرازيل، لأحد المشاة، وقد كادت سيارتان أن تسحقاه عند أحد التقاطعات.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث بعد الثالثة عصر يوم 28 يوليو، في أحد شوارع بلدة كاسكافيل غربي البرازيل، حين كان هذا الرجل يسير على الرصيف مقترباً من تقاطع شارعين.

وفي مقطع الفيديو الصادم، نشاهد الرجل وبيده أكياس البقالة وهو يقترب من التقاطع، بينما تأتي سيارة الشرطة مسرعة على الطريق وهي تطلق صفارات الإنذار.

وفجأة وفي مفترق الطرق، تخرج سيارة أخرى من طريق جانبي وهي تسير بسرعة، وتصطدم بسيارة الشرطة بقوة، فتنقلب سيارة الشرطة وتتجه نحو الرجل الواقف على الرصيف تكاد تسحقه، لولا أن جرى من المكان مبتعداً لينجو بنفسه من التصادم المروع والسيارات المحطمة.

وبينما استقرت سيارة الشرطة رأساً على عقب فوق الرصيف، دارت السيارة الأخرى وتوقفت بجوار الرصيف، وفي نهاية الفيديو نشاهد رجلاً يخرج من أحد المباني المجاورة ليطالع ما يحدث، بينما يبدو أن الرجل المصدوم يلملم شتات نفسه.

وحسب الصحيفة لم يكشف عما حدث لركاب سيارة الشرطة والسيارة الأخرى.

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