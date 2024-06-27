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وزير الداخلية يوجه بإطلاق "أفواج العارضة" لتعزيز المناطق الحدودية "صور"

"القحطاني" خلال التدشين: مباشرة تؤكد حرص القيادة على أمن المواطنين والمقيمين

وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بإطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان؛ لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، خلال تدشينه اليوم إطلاق الدوريات، أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة؛ جاء امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأفاد "القحطاني" بأن ذلك يأتي وفق الخطة المعتمدة من وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها؛ وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود، وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏.

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وزير الداخلية يوجه بإطلاق "أفواج العارضة" لتعزيز المناطق الحدودية "صور"
سبق

وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بإطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان؛ لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، خلال تدشينه اليوم إطلاق الدوريات، أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة؛ جاء امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأفاد "القحطاني" بأن ذلك يأتي وفق الخطة المعتمدة من وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها؛ وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود، وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
01:21 PM

وزير الداخلية يوجه بإطلاق "أفواج العارضة" لتعزيز المناطق الحدودية "صور"

"القحطاني" خلال التدشين: مباشرة تؤكد حرص القيادة على أمن المواطنين والمقيمين

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فهد كاملي - جازان
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5,731

وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بإطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان؛ لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، خلال تدشينه اليوم إطلاق الدوريات، أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة؛ جاء امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأفاد "القحطاني" بأن ذلك يأتي وفق الخطة المعتمدة من وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها؛ وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود، وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏.

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