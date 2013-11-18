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محكمة عسكرية إسرائيلية تسجن "إسبانية" 13 شهرًا بتهمة "تمويل منظمة فلسطينية"

تبلغ من العمر 63 عامًا.. وعملت في اللجان الصحية

‬صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم "الأربعاء"، على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رشماوي بالسجن 13 شهرًا بعدما دانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وبين أفيغدور فيلدمان محامي "رشماوي"، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي، وحكمت عليها بالسجن 13 شهرًا، وغرامة 50 ألف شيكل "16 ألف دولار"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ونفى "فيلدمان" صحة ما ذكره جيش الاحتلال أن "رشماوي" اعترفت بدورها في "جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وعملت خوانا رشماوي في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي"، التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020، زاعمة أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولدت "رشماوي" "63 عامًا" في مدينة مدريد، وتحمل الجنسية الإسبانية وموقوفة منذ أبريل الماضي.

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محكمة عسكرية إسرائيلية تسجن "إسبانية" 13 شهرًا بتهمة "تمويل منظمة فلسطينية"
سبق

‬صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم "الأربعاء"، على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رشماوي بالسجن 13 شهرًا بعدما دانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وبين أفيغدور فيلدمان محامي "رشماوي"، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي، وحكمت عليها بالسجن 13 شهرًا، وغرامة 50 ألف شيكل "16 ألف دولار"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ونفى "فيلدمان" صحة ما ذكره جيش الاحتلال أن "رشماوي" اعترفت بدورها في "جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وعملت خوانا رشماوي في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي"، التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020، زاعمة أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولدت "رشماوي" "63 عامًا" في مدينة مدريد، وتحمل الجنسية الإسبانية وموقوفة منذ أبريل الماضي.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
08:42 PM

محكمة عسكرية إسرائيلية تسجن "إسبانية" 13 شهرًا بتهمة "تمويل منظمة فلسطينية"

تبلغ من العمر 63 عامًا.. وعملت في اللجان الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم "الأربعاء"، على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رشماوي بالسجن 13 شهرًا بعدما دانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وبين أفيغدور فيلدمان محامي "رشماوي"، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي، وحكمت عليها بالسجن 13 شهرًا، وغرامة 50 ألف شيكل "16 ألف دولار"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ونفى "فيلدمان" صحة ما ذكره جيش الاحتلال أن "رشماوي" اعترفت بدورها في "جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وعملت خوانا رشماوي في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي"، التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020، زاعمة أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولدت "رشماوي" "63 عامًا" في مدينة مدريد، وتحمل الجنسية الإسبانية وموقوفة منذ أبريل الماضي.

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