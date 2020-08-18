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وزارة الاتصالات تدعو إلى تقديم المرئيات حول "نظام التعاملات والثقة الرقمية"

يهدف إلى تنظيم التعاملات والترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح مسودة مشروع "نظام التعاملات والثقة الرقمية"، داعيةً الجميع والأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتهم حول المشروع، ويرفق معها بيانات وتحليلات ودراسات المقارنات ذات العلاقة التي تدعم مرئياتهم.

ويهدف "نظام التعاملات والثقة الرقمية" إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى "تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية".

وذكرت الوزارة أن "النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها"، مؤكدة أنه "يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية".

ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية عبر الرابط (https://www.mcit.gov.sa/pf)، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه يوم الخميس 15/ 1/ 1442هـ الموافق 3/ 9/ 2020م، وذلك حسب التعليمات الواردة في الإعلان.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الاتصالات تدعو إلى تقديم المرئيات حول "نظام التعاملات والثقة الرقمية"
سبق

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح مسودة مشروع "نظام التعاملات والثقة الرقمية"، داعيةً الجميع والأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتهم حول المشروع، ويرفق معها بيانات وتحليلات ودراسات المقارنات ذات العلاقة التي تدعم مرئياتهم.

ويهدف "نظام التعاملات والثقة الرقمية" إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى "تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية".

وذكرت الوزارة أن "النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها"، مؤكدة أنه "يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية".

ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية عبر الرابط (https://www.mcit.gov.sa/pf)، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه يوم الخميس 15/ 1/ 1442هـ الموافق 3/ 9/ 2020م، وذلك حسب التعليمات الواردة في الإعلان.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
03:05 PM

وزارة الاتصالات تدعو إلى تقديم المرئيات حول "نظام التعاملات والثقة الرقمية"

يهدف إلى تنظيم التعاملات والترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح مسودة مشروع "نظام التعاملات والثقة الرقمية"، داعيةً الجميع والأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتهم حول المشروع، ويرفق معها بيانات وتحليلات ودراسات المقارنات ذات العلاقة التي تدعم مرئياتهم.

ويهدف "نظام التعاملات والثقة الرقمية" إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى "تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية".

وذكرت الوزارة أن "النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها"، مؤكدة أنه "يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية".

ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية عبر الرابط (https://www.mcit.gov.sa/pf)، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه يوم الخميس 15/ 1/ 1442هـ الموافق 3/ 9/ 2020م، وذلك حسب التعليمات الواردة في الإعلان.

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