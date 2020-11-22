برشلونة يقدم "أسوأ نسخة" في ربع قرن.. و"كومان" يشخّص الأزمة

حصد 11 نقطة فقط بعد 3 هزائم وتعادليْن من أصل 8 مباريات

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة يقدم "أسوأ نسخة" له منذ نحو 25 عامًا عقب تعرضه لثلاث هزائم وتعادليْن من أصل 8 مباريات خاضها في "الليغا"؛ ليحصد 11 من أصل 24 نقطة ممكنة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لم يشهد هذه البداية السيئة منذ موسم العام 1995، وإن كان العملاق الكتالوني قد شهد بداية غير جيدة في موسميْ 2002 و2004، ولكنه حقق آنذاك 12 نقطة خلال ثمان مباريات، أكثر بنقطة من موسم 1995 والموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن "البلوغرانا" كانوا قد خسر ثلاث مباريات في أول 8 مباريات لعبها في موسم 2001، ولكنه فاز بأربع مباريات وتعادل في واحدة ليحصد 13 نقطة.

في المقابل، قالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات: إنه رغم أن ما فعله برشلونة في الموسم 1992 يشابه ما حدث معه في هذا الموسم؛ غير أنه أحرز لقب بطولة الدوري الإسباني في ذلك الموسم؛ مما يشكل "فألًا حسنًا" للعملاق الكتالوني للفوز باللقب هذه المرة أيضًا.

من جانب آخر، أعرَبَ مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن استيائه من الخسارة أمام مضيفهم أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": لقد لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن فريقًا مثل برشلونة لا يمكنه استقبال هذا الهدف في الدقيقة 47 كما حدث".

وأضاف: "اللاعبون يعملون بشكل جيد، لكننا نريد نتائج أفضل، وقمنا بأقصى ما يمكن، وكانت لنا فرصتان واضحتان للغاية للتعادل في المباراة، ونعلم أن أتلتيكو مدريد يدافع جيدًا، والهدف جاء من خطأ وهو ليس أمرًا جيدًا ولا يمكن أن يحدث".

وبشأن إصابة قائد خط الدفاع في الفريق، بيكيه، قال كومان: "أنا قلق مثل أي مدرب، واليوم لدينا العديد من الإصابات بسبب الجدول الزمني الضيق للمباريات".