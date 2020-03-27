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شرطة القصيم تقبض على مواطن ومقيم خالَفَا الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"

بعد استجلاب هندي ليحلق له في منزله ونشر فيديو عبر مواقع التواصل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلبًا في منزله أحد العمالة الوافدة (هندي الجنسية) ليمارس مهنته بالحلاقة له، بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازيًّا؛ في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيام المواطن بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله تعالى- عن القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

القصيم شرطة القصيم الحلاقة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم تقبض على مواطن ومقيم خالَفَا الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلبًا في منزله أحد العمالة الوافدة (هندي الجنسية) ليمارس مهنته بالحلاقة له، بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازيًّا؛ في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيام المواطن بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله تعالى- عن القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
08:11 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:04 PM

شرطة القصيم تقبض على مواطن ومقيم خالَفَا الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"

بعد استجلاب هندي ليحلق له في منزله ونشر فيديو عبر مواقع التواصل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلبًا في منزله أحد العمالة الوافدة (هندي الجنسية) ليمارس مهنته بالحلاقة له، بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازيًّا؛ في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيام المواطن بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله تعالى- عن القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

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