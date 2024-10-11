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البُن الصخري.. ينتقل بشقراء والقهر بجازان إلى منافسة عالمية بنِسَب تركيز قياسية

يلقى اهتمامًا وإقبالاً كبيرًا ويجتذب عشاق القهوة من داخل السعودية وخارجها

نافست مزارع البُن الصخري في منطقة جازان أنواعًا كثيرة من منتجات البُن عالميًّا؛ إذ أصبح المنتج بنسبة تركيز عالية، تصل إلى 85 %، فيما يتوقع المزارعون خلال الفترة القريبة القادمة زيادتها، في حين يلقى البن الصخري اهتمامًا وإقبالاً كبيرًا.

وفي التفاصيل، يُزرع البن الصخري في جبال شقراء والقهر بمحافظة الريث شرقي منطقة جازان، ويعتمد على تجمعات مياه الأمطار والأسمدة الطبيعية. وينتج البُن محصولاً بكميات متفاوتة، تستهوي عشاق القهوة، ويقبلون عليها من داخل السعودية ومن دول الخليج.

وفي هذا الصدد، يقول فيصل الريثي، أحد مزارعي البُن في شقراء، إن البُن الصخري يحظى بإقبال كبير نظرًا لجودته العالية، ونسبة تركيزه العالية أيضًا. وتتم زراعته في مواقع شاهقة الارتفاع، وتتميز بجمال الطبيعة؛ وهو ما دعا الكثير من الوفود السياحية لزيارة مناطق زراعة البُن الصخري في محافظة الريث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البُن الصخري.. ينتقل بشقراء والقهر بجازان إلى منافسة عالمية بنِسَب تركيز قياسية
سبق

نافست مزارع البُن الصخري في منطقة جازان أنواعًا كثيرة من منتجات البُن عالميًّا؛ إذ أصبح المنتج بنسبة تركيز عالية، تصل إلى 85 %، فيما يتوقع المزارعون خلال الفترة القريبة القادمة زيادتها، في حين يلقى البن الصخري اهتمامًا وإقبالاً كبيرًا.

وفي التفاصيل، يُزرع البن الصخري في جبال شقراء والقهر بمحافظة الريث شرقي منطقة جازان، ويعتمد على تجمعات مياه الأمطار والأسمدة الطبيعية. وينتج البُن محصولاً بكميات متفاوتة، تستهوي عشاق القهوة، ويقبلون عليها من داخل السعودية ومن دول الخليج.

وفي هذا الصدد، يقول فيصل الريثي، أحد مزارعي البُن في شقراء، إن البُن الصخري يحظى بإقبال كبير نظرًا لجودته العالية، ونسبة تركيزه العالية أيضًا. وتتم زراعته في مواقع شاهقة الارتفاع، وتتميز بجمال الطبيعة؛ وهو ما دعا الكثير من الوفود السياحية لزيارة مناطق زراعة البُن الصخري في محافظة الريث.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
08:34 PM

البُن الصخري.. ينتقل بشقراء والقهر بجازان إلى منافسة عالمية بنِسَب تركيز قياسية

يلقى اهتمامًا وإقبالاً كبيرًا ويجتذب عشاق القهوة من داخل السعودية وخارجها

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,584

نافست مزارع البُن الصخري في منطقة جازان أنواعًا كثيرة من منتجات البُن عالميًّا؛ إذ أصبح المنتج بنسبة تركيز عالية، تصل إلى 85 %، فيما يتوقع المزارعون خلال الفترة القريبة القادمة زيادتها، في حين يلقى البن الصخري اهتمامًا وإقبالاً كبيرًا.

وفي التفاصيل، يُزرع البن الصخري في جبال شقراء والقهر بمحافظة الريث شرقي منطقة جازان، ويعتمد على تجمعات مياه الأمطار والأسمدة الطبيعية. وينتج البُن محصولاً بكميات متفاوتة، تستهوي عشاق القهوة، ويقبلون عليها من داخل السعودية ومن دول الخليج.

وفي هذا الصدد، يقول فيصل الريثي، أحد مزارعي البُن في شقراء، إن البُن الصخري يحظى بإقبال كبير نظرًا لجودته العالية، ونسبة تركيزه العالية أيضًا. وتتم زراعته في مواقع شاهقة الارتفاع، وتتميز بجمال الطبيعة؛ وهو ما دعا الكثير من الوفود السياحية لزيارة مناطق زراعة البُن الصخري في محافظة الريث.

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