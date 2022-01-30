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الإصابة تغيب "راموس" عن  مواجهة باريس وريال مدريد

يغيب مدافع فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الإسباني سيرجيو راموس، عن المشاركة أمام فريقه السابق ريال مدريد ، يوم 15 فبراير المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات فريقه.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أن راموس غادر جلسة تدريب باريس، بسبب شعوره بانزعاج عضلي، دون تحديد حالته الطبية بشكل مفصل.
ويخضع راموس إلى فحوصات طبية جديدة خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

باريس سان جيرمان الإسباني سيرجيو راموس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابة تغيب "راموس" عن  مواجهة باريس وريال مدريد
سبق

يغيب مدافع فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الإسباني سيرجيو راموس، عن المشاركة أمام فريقه السابق ريال مدريد ، يوم 15 فبراير المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات فريقه.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أن راموس غادر جلسة تدريب باريس، بسبب شعوره بانزعاج عضلي، دون تحديد حالته الطبية بشكل مفصل.
ويخضع راموس إلى فحوصات طبية جديدة خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
03:18 PM

الإصابة تغيب "راموس" عن  مواجهة باريس وريال مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يغيب مدافع فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الإسباني سيرجيو راموس، عن المشاركة أمام فريقه السابق ريال مدريد ، يوم 15 فبراير المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات فريقه.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أن راموس غادر جلسة تدريب باريس، بسبب شعوره بانزعاج عضلي، دون تحديد حالته الطبية بشكل مفصل.
ويخضع راموس إلى فحوصات طبية جديدة خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

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142 مليون ..

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