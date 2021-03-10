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نجاح استئصال ورم بوزن ٥٠٠ جرام من رقبة ثلاثيني بمكة

كان يؤثر على شكل المريض وأسلوب حياته لمدة عامين كاملين

نجح فريق طبي جراحي في مستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني مصاب بورم كبير يبلغ حجمه ٥٠٠ جرام.

واستقبل المستشفى المريض الذي يعاني من ورم في الجانب الأيمن من الرقبة لمدة سنتين، وكان الورم يؤثر على شكل المريض وأسلوب حياته، ويعيقه وظيفيًّا أثناء ارتداء الملابس.

وقرر الفريق الطبي إجراء العملية من خلال فريق متخصص من عدة أقسام، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل بمكة يتميز بمثل هذا النوع من العمليات؛ نظير ما يمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ.

فريق طبي مستشفى الملك فيصل بمكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح استئصال ورم بوزن ٥٠٠ جرام من رقبة ثلاثيني بمكة
سبق

نجح فريق طبي جراحي في مستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني مصاب بورم كبير يبلغ حجمه ٥٠٠ جرام.

واستقبل المستشفى المريض الذي يعاني من ورم في الجانب الأيمن من الرقبة لمدة سنتين، وكان الورم يؤثر على شكل المريض وأسلوب حياته، ويعيقه وظيفيًّا أثناء ارتداء الملابس.

وقرر الفريق الطبي إجراء العملية من خلال فريق متخصص من عدة أقسام، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل بمكة يتميز بمثل هذا النوع من العمليات؛ نظير ما يمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
01:16 PM

نجاح استئصال ورم بوزن ٥٠٠ جرام من رقبة ثلاثيني بمكة

كان يؤثر على شكل المريض وأسلوب حياته لمدة عامين كاملين

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي جراحي في مستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني مصاب بورم كبير يبلغ حجمه ٥٠٠ جرام.

واستقبل المستشفى المريض الذي يعاني من ورم في الجانب الأيمن من الرقبة لمدة سنتين، وكان الورم يؤثر على شكل المريض وأسلوب حياته، ويعيقه وظيفيًّا أثناء ارتداء الملابس.

وقرر الفريق الطبي إجراء العملية من خلال فريق متخصص من عدة أقسام، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل بمكة يتميز بمثل هذا النوع من العمليات؛ نظير ما يمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ.

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